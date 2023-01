Point marchés-Wall Street attendue en légère baisse avant l'inflation américaine

*



A suivre l'indice des prix PCE aux USA







Intel pèse sur le secteur des semi-conducteurs







Quelques résultats limitent la baisse en Europe







par Claude Chendjou



PARIS, 27 janvier (Reuters) - Wall Street est attendue en légère baisse vendredi dans l'attente de la publication d'un indicateur d'inflation aux Etats-Unis, tandis que les Bourses européennes évoluent également en baisse modérée à mi-séance mais le compartiment de l'énergie, les valeurs du luxe et quelques bons résultats d'entreprises limitent le repli en Europe.



Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,06% pour le Dow Jones, de 0,3% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,48% pour le Nasdaq.



À Paris, le CAC 40 fléchit de 0,23% à 7.079,39 vers 13h15 GMT. À Francfort, le Dax abandonne 0,13% et à Londres, le FTSE recule de 0,01%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 cède 0,08%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,2% et le Stoxx 600 0,05%.



Les investisseurs, qui ont salué jeudi la première estimation du produit intérieur brut (PIB) américain au quatrième trimestre, ressortie en hausse de 2,9% en rythme annualisé, ce qui éloigne les craintes d'un atterrissage brutal de l'économie, se montrent prudents vendredi avant la publication à 13h30 GMT des chiffres mensuels des revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis. Cette statistique inclut l'indice des prix PCE, particulièrement surveillé par la Réserve fédérale américaine (Fed) qui se réunit à partir de mardi pour deux jours.



La Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) tiennent également jeudi leur réunion respective de politique monétaire, un contexte qui limite la prise de risque.



LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET



Intel plonge de 9,2% en avant-Bourse après l'annonce d'une prévision de perte nette sur le trimestre en cours dans un contexte d'assombrissement des perspectives sur le marché du PC et des centres de données. Ses concurrents AMD, Qualcomm, Nvidia, Applied Materials, Micron Technology, Broadcom et Nvidia reculent de 0,9% à 3,2%.



VALEURS EN EUROPE



Parmi les grands compartiments de la cote européenne, l'énergie (+1,16%) affiche l'une des meilleures performances alors que l'Opep+ doit se réunir la semaine prochaine.



Dans les publications financières du jour, LVMH recule de 0,54% à mi-séance, le titre évoluant en dents de scie dans une fourchette de -2,2% à +0,8% après l'annonce par le géant du luxe d'une croissance organique de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre au-dessus des attentes mais d'un niveau de marge stable par rapport à 2021 et d'un ralentissement de l'activité en Chine.



Les autres valeurs du luxe comme Richemont (+1,28%), Kering (+1,49%) et Moncler (+1,77%) progressent en revanche franchement.



Autre soutien aux actions, JCDecaux gagne 2,73%, son chiffre d'affaires ajusté ayant enregistré un bond de 20,8% en 2022, tandis que le sidérugiste suédois SSAB grimpe de 7,75% à la faveur de l'annonce d'un dividende plus élevé que prévu et de résultats conformes aux attentes.



Côté baisse, sur le CAC 40, Rémy Cointreau cède 3,38% en raison d'un repli son chiffre d'affaires trimestriel, tandis que Scor perd 4,87% après la démission de son directeur général et Airbus abandonne 3,20%, pénalisé par l'abaissement de recommandation de Jefferies.



H&M, pour sa part, recule de 5,21% en réaction au plongeon de son bénéfice d'exploitation sur la période septembre-novembre, dans un contexte d'envolée des coûts et de ralentissement de la demande.



TAUX



Les rendements obligataires montent à l'approche des réunions des banques centrales: celui du Bund allemand à dix ans prend près de quatre points de base, à 2,25%, à un sommet de plus de deux semaines, et celui des bons du Trésor américain de même échéance s'affiche en hausse de près de six points, à 3,54%.



CHANGES



L'indice dollar mesurant les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence poursuit son rebond, gagnant 0,15%, toujours soutenu par les dernières données sur le PIB américain.



L'euro recule de 0,24% à 1,0863 dollar.



PÉTROLE



Les cours pétroliers sont encore tirés par les récentes données sur la conjoncture américaine et les perspectives de l'économie chinoise.



Le Brent avance de 1,12% à 88,45 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,35% à 82,1 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Dépenses de consommation décembre n.d. inch.



Revenus des ménages +0,2% +0,4%



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)