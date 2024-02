* À Paris, le CAC 40 prend 0,53%



* Les prévisions d'inflation dans la zone euro en hausse



* La BCE doit résister à une baisse anticipée des taux, dit Nagel



23 février (Reuters) - Wall Street est attendue sans direction vendredi à l'ouverture et les Bourses européennes progressent légèrement à mi-séance, consolidant après les records touchés la veille et alors que plusieurs responsables politiques de la BCE doivent s'exprimer dans la journée.



Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,06% pour le Dow Jones mais en baisse de 0,01% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,12% pour le Nasdaq.



À Paris, le CAC 40 prend 0,53% à 7.953,66 vers 11h49 GMT. À Francfort, le Dax gagne 0,03% tout comme le FTSE à Londres.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,23%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,26% et le Stoxx 600 de 0,21%.



Les Bourses européennes évoluent autour de l'équilibre vendredi après la forte progression de la veille due aux résultats de Nvidia , poids lourd de l'intelligence artificielle, qui ont provoqué une ruée vers les actifs risqués.



La séance est en outre marquée par un certain attentisme avant les commentaires de responsables politiques de la Banque centrale européenne (BCE), dont ceux de l'influente Isabel Schnabel à 13h00 GMT, alors que les investisseurs cherchent des indices sur le calendrier des baisses attendues des taux d'intérêt.



La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a pour sa part dit que les données sur la croissance des salaires au quatrième trimestre étaient encourageantes mais pas encore suffisantes pour donner à l'institut de Francfort la certitude que l'inflation a été vaincue.



Ces déclarations sont d'autant plus suivies que les prévisions d'inflation des consommateurs dans la zone euro pour les 12 prochains mois ont augmenté à 3,3% en janvier contre 3,2% en décembre, a dit vendredi la BCE, ce qui renforce les craintes que la phase finale de maîtrise de l'inflation soit difficile à atteindre.



Le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a pour sa part appelé vendredi la BCE à éviter d'agir trop rapidement, jugeant qu'une baisse précoce risquait d'empêcher d'atteindre l'objectif d'inflation de 2%.



Sur le front des indicateurs, la lecture révisée du PIB allemand a confirmé vendredi que la première économie d'Europe s'était contractée de 0,3% sur les trois derniers mois de 2023, tandis que le moral des entrepreneurs allemands s'est très légèrement amélioré en février.



LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET



Wall Street est attendue mitigée vendredi après le rallye de la séance précédente avec les résultats de Nvidia, qui ont ravivé l'enthousiasme à l'égard de l'intelligence artificielle.



VALEURS EN EUROPE



Fnac Darty grimpe de 3,3% après la publication de ses résultats pour 2023, marqués par le recul du résultat opérationnel mais une forte génération de trésorerie.



Bouygues perd 2,8% après avoir signé un accord d'exclusivité pour le rachat de La Poste Telecom.



La banque britannique Standard Chartered prend 9% alors qu'elle a annoncé un rachat d'actions d'un milliard de dollars après une hausse de 18% de ses bénéfices en 2023.



TAUX



Les marchés de taux restent plutôt calmes en l'absence de données notables vendredi.



Le rendement du dix ans allemand avance de 1,3 point de base à 2,448% et celui du deux ans de 1,6 pb à 2,9275%.



Les marchés obligataires américains sont calmes, le rendement des Treasuries à dix ans gagnant 1,2 point de base à 4,3387% et celui à deux ans



presque 2 pb à 4,7327%.



CHANGES



Les marchés de changes sont également attentistes.



Le dollar recule (-0,04%) face à un panier de devises de référence , tandis que l'euro gagne 0,04% à 1,0827 dollar.



PÉTROLE



Les prix du pétrole reculent et sont en passe de mettre fin à une série de gains de deux semaines.



Le Brent perd 1,37% à 82,52 dollars le baril , le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonnant 1,53% à 77,41 dollars



.



AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU JOUR



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)



(Rédigé par Diana Mandiá)