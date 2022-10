Point marchés-Wall Street baisse, la Fed éclipse les résultats de sociétés 20/10/2022 | 22:28 Envoyer par e-mail :

* Le Dow Jones perd 0,3%, le S&P-500 0,8% et le Nasdaq 0,61% * Un responsable de la Fed insiste sur les hausses de taux * AT&T et IBM brillent après leurs résultats et prévisions * Tesla recule nettement par Chuck Mikolajczak NEW YORK, 20 octobre (Reuters) - La Bourse de New York a terminé en baisse jeudi après avoir passé une bonne partie de la séance dans le vert, la résurgence des inquiétudes liées au resserrement monétaire de la Réserve fédérale ayant fini par prendre le pas sur les publications trimestrielles jugées positives de certaines grandes entreprises cotées. L'indice Dow Jones a cédé 0,3%, ou 90,22 points, à 30.333,59 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 29,38 points, soit 0,8%, à 3.665,78 points. Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a reculé de 65,66 points (-0,61%) à 10.614,84 points. Le recul inattendu des inscriptions au chômage la semaine dernière aux Etats-Unis et des propos du président de l'antenne de la Fed à Philadelphie, Patrick Harker, ont réveillé les craintes liées au rythme des hausses de taux de la Réserve fédérale, susceptibles de faire basculer l'économie américaine dans la récession. Patrick Harker a déclaré que, face à une inflation qui reste élevée, la Fed n'était pas encore arrivée au bout du chemin en matière de relèvements de taux. La banque centrale américaine devrait annoncer une quatrième hausse consécutive de 75 points de base du taux des fonds fédéraux à l'issue, le 2 novembre, de la prochaine réunion de son comité de politique monétaire. Outre qu'ils ont favorisé la remontée des rendements des bons du Trésor, les chiffres des inscriptions au chômage et les déclarations de Patrick Harker ont fini par éclipser le bon accueil réservé aux résultats et prévisions de certaines grandes sociétés cotées. Le géant des télécommunications AT&T a ainsi gagné 7,7% après avoir relevé sa prévision de profit annuel tandis que celui de l'informatique IBM a pris 4,7% après avoir publié un bénéfice trimestriel meilleur que prévu et dit s'attendre à dépasser son objectif de croissance de son chiffre d'affaires annuel. Le chimiste Dow a lui aussi dépassé les attentes avec son bénéfice du troisième trimestre mais a cédé 0,4% après avoir nettement grimpé en début de séance. Tesla a en revanche clairement déçu en déclarant ne pas être sûr d'atteindre son objectif annuel de livraisons en raison de difficultés logistiques persistantes. L'action du constructeur de voitures électriques a chuté de 6,65%. * Le rappel de la séance en Europe: * A SUIVRE VENDREDI : (Reportage Chuck Mikolajczak, version française Bertrand Boucey)

