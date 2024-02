par Sinéad Carew et Johann M Cherian

5 février (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse lundi, au lendemain des déclarations du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, indiquant qu'il faudrait davantage de preuves d'une tendance baissière durable de l'inflation pour justifier d'une réduction des taux directeurs.

L'indice Dow Jones a cédé 0,71%, ou -274,30 points, à 38.380,12 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu -15,80 points, soit 0,32% à 4.942,81 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de -31,28 points (0,20%) à 15.597,677.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a souligné pour sa part, dans un essai publié lundi, qu'une économie résiliente pourrait différer le calendrier de l'assouplissement monétaire attendu par les marchés.

L'indice ISM publié lundi aux Etats-Unis montre justement que la croissance de l'activité du secteur des services a accéléré en janvier, plus fortement que prévu, à 53,4 après 50,5 en décembre.

Cela a confirmé les doutes quant à une baisse des taux, alors que les chiffres de l'emploi publiés vendredi ont démontré de la résilience du marché du travail face à des conditions de crédits serrées.

Le rendement des Treasuries à dix ans a augmenté pour le deuxième jour consécutif et atteint son niveau le plus élevé depuis janvier dernier.

"Le président Powell a jeté un voile sur les marchés aujourd'hui", a déclaré Jack Ablin, directeur des investissements chez Cresset Capital à Chicago.

Mais comme les trois principaux indices de Wall Street ont limité leurs pertes au fil de la séance, Jack Ablin a déclaré que les investisseurs sont probablement partagés, car les données économiques positives soutiennent la hausse des taux d'intérêt.

"Une plus forte croissance sur le front économique donne à la Fed plus de flexibilité pour maintenir les taux élevés, tout en sachant qu'ils ne vont pas tuer l'économie mais qu'elle dispose toujours d'une arme puissante contre l'inflation."

Alors que le recul observé lundi sur les marchés fait suite à des records de clôture enregistrés pour le S&P 500 et le Dow Jones vendredi, Carol Schleif, directrice des investissements au bureau familial BMO à Minneapolis, Minnesota, voit une opportunité pour les investisseurs laissés de côté.

"Le marché s'est emballé, surtout à la fin des mois de novembre et décembre", a déclaré Carol Schleif, ajoutant qu'elle "ne considérait pas cela comme le début d'un recul important".

Aux valeurs, l'action Nvidia a touché un nouveau sommet lundi après le relèvement par Goldman Sachs de son objectif de cours sur le fabricant de semi-conducteurs sur fond de boom de l'intelligence artificielle (IA).

Caterpillar, considéré comme un bon baromètre de l'économie américaine, a fini en hausse de 2% à la faveur d'un solide bénéfice trimestriel soutenu par une forte demande pour les équipements de construction.

Estee Lauder a grimpé de 12%, porté par son plan de suppressions d'emplois.

Boeing a baissé après que le fabricant américain a rapporté qu'un nouveau problème de qualité prolongerait les délais de certaines commandes.

L'action Tesla a atteint son plus bas niveau depuis près d'un an après que Piper Sandler a réduit l'objectif de cours de l'action à la suite d'un rapport selon lequel l'entreprise allemande de logiciels SAP ne s'approvisionnera plus auprès de l'Américain pour ses voitures de fonction, en raison de retards livraison et de fluctuations de prix. (Version française Zhifan Liu)