Point marchés-Wall Street clôture en hausse, valeurs technologiques en tête

* Le Dow Jones gagne plus de 1%, le S&P 1,75% et le Nasdaq 2,6% par Echo Wang NEW YORK, 29 décembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, portée par un rebond des valeurs de croissance à la faveur de la détente des rendements obligataires et du bon accueil réservé à l'indicateur des inscriptions hebdomadaires au chômage, en progression. L'indice Dow Jones a gagné 345,09 points, ou 1,05%, à 33.220,8 points, le S&P 500 a progressé de 66,06 points, soit 1,75%, à 3.849,28 et le Nasdaq Composite a grimpé de 264,80 points, ou 2,59%, à 10.478,09. Le volume des transactions a été relativement faible avec 8,78 milliards de titres échangés, contre une moyenne de 10,95 milliards sur les vingt dernières séances. Les onze indices sectoriels du S&P 500 ont gagné du terrain, les valeurs des services de communication et de la technologie enregistrant les plus fortes hausses. Les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage, en légère augmentation, ont conforté l'idée que le resserrement monétaire de la Réserve fédérale portait ses fruits, ce qui apaise les inquiétudes sur les futurs relèvements de taux. Après un pic de six semaines atteint la veille, le rendement des Treasuries à dix ans a reflué à la publication de la statistique, permettant aux grandes valeurs du compartiment technologique comme Apple, Alphabet ou Microsoft de rebondir de plus de 2,5%. * Le rappel de la séance en Europe: * A SUIVRE VENDREDI : (Rédigé par Laetitia Volga et Jean-Stéphane Brosse)

© Reuters 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALPHABET INC. 2.82% 88.45 -39.67% APPLE INC. 2.83% 129.61 -29.02% MICROSOFT CORPORATION 2.76% 241.01 -30.27% NASDAQ COMPOSITE 2.59% 10478.09 -34.72%