Point marchés-Wall Street continue de baisser, en attendant l'emploi US 06/10/2022 | 22:36 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires * Le Dow Jones cède 1,15%, le S&P-500 1,02% et le Nasdaq 0,68% 6 octobre (Reuters) - La Bourse de New York a enregistré jeudi une deuxième séance consécutive de baisse dans un contexte toujours plombé par la hausse des rendements obligataires, le resserrement de la politique monétaire de la Fed et les craintes de récession, à la veille du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones a cédé 1,15%, ou 346,93 points, à 29.926,94 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 38.76 points, soit 1,02%, à 3.744,52 points. Le Nasdaq Composite a reculé de 75,327 points (-0,68%) à 11.073,311 points. Dix des onze indices sectoriels du S&P ont fini dans le rouge, à commencer par l'immobilier, qui a chuté de 3,3%. Seul le compartement de l'énergie a progressé, de 1,8%, grâce à l'augmentation des prix du brut. La Bourse de New York a ouvert en hausse après la publication de la statistique des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, en hausse à 219.000 contre 190.000 la semaine précédente, qui a incité les opérateurs à espérer un assouplissement de la politique de relèvement des taux de la Réserve fédérale. Mais l'enthousiasme est rapidement retombé. "Ce n'est pas en soi une forte augmentation et en tout cas pas assez mauvais encore pour vraiment parler sérieusement d'un changement de cap pour la Fed", a commenté David Russell, vice-président de Market Intelligence au sein du groupe TradeStation. Une opinion confortée en début de séance par le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, qui a souligné que la banque centrale américaine avait "encore du travail" pour juguler l'inflation et qu'elle était "très loin" de pouvoir marquer une pause dans la hausse de ses taux. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans , qui avait fléchi à la faveur de la statistique, est reparti à la hausse, atteignant un plus haut d'une semaine et pesant sur les valeurs de croissance particulièrement sensibles aux anticipations sur les taux comme Meta Platforms ou Nvidia. Attendu vendredi, le rapport mensuel sur l'emploi du département du Travail devrait aider les opérateurs à y voir plus clair sur le rythme des prochaines hausses de taux de la Fed. Les marchés monétaires tablent pour l'instant sur une probabilité à 85% d'un relèvement de 75 points de base le 2 novembre. Tesla a cédé 1,11% alors qu'Apollo Global Management et Sixth Street Partners, qui envisageaient de participer au financement de l'offre d'achat d'Elon Musk sur Twitter, ont mis fin aux discussions, selon deux sources au fait du dossier. Alphabet Inc a terminé quasi stable après le lancement par Google de nouveaux téléphones et d'une première montre connectée. * Le rappel de la séance en Europe: * A SUIVRE VENDREDI : (version française Jean-Stéphane Brosse)

© Reuters 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALPHABET INC. -0.01% 101.42 -29.98% META PLATFORMS, INC. 0.06% 139.07 -58.68% NVIDIA CORPORATION -0.60% 131.3 -55.09% TESLA, INC. -1.11% 238.13 -31.64%