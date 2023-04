par Noel Randewich et Ankika Biswas

4 avril (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mardi alors que des données indiquant un ralentissement de l'économie ont alimenté les craintes que la campagne de hausses des taux menée par la Réserve fédérale américaine (Fed) pour lutter contre l'inflation provoque une récession.

L'indice Dow Jones a cédé 0,59% à 33.403,04 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 0,58% à 4.100,68 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,52% à 12.126,33 points.

Les trois principaux indices de Wall Street ont décliné dans le sillage de la publication d'un rapport montrant que le nombre d'offres d'emploi aux Etats-Unis a reculé en février à un plus bas depuis près de deux ans, laissant penser à un resserrement du marché du travail.

Des données distinctes indiquent que les nouvelles commandes à l'industrie ont reculé en février pour un deuxième mois consécutif, après qu'une enquête publiée lundi a mis en lumière le ralentissement de l'activité manufacturière aux Etats-Unis.

"Le recul du nombre d'offres d'emploi rend les gens inquiets sur le faible rythme des recrutements et que cela sera mauvais pour l'économie. Cela alimente les craintes d'une récession", a commenté Sal Bruno, directeur des investissements d'IndexIQ, à New York.

Marchés et traders oscillent dans leurs prévisions entre une nouvelle hausse des taux de 25 points de base ou une pause de cette campagne lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed.

Le secteur bancaire a plongé après que le directeur général de JPMorgan Chase, Jaime Dimon, a prévenu dans une lettre aux actionnaires que la crise du secteur bancaire américain était toujours en cours et que l'impact de celle-ci se ferait ressentir pendant des années.

Bank of America et Wells Fargo ont ainsi reculé de plus de 2%, de même que l'indice bancaire du S&P-500 .

Sept des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont terminé la séance dans le rouge, dont l'industrie et l'énergie . Le secteur des soins de santé, considéré par de nombreux investisseurs comme l'une des valeurs sûres en cas de récession, a progressé.

Côté valeurs, parmi les mouvements à noter, le recul de 5,4% de Caterpillar, considéré comme l'un des piliers du secteur industriel.

Poids lourd, lui, du secteur technologique, Nvidia a perdu 1,8% et pesé lourdement sur le S&P-500.

Virgin Orbit Holdings a plongé de plus de 23% après avoir déposé des documents de faillite.

(version française Jean Terzian)