Point marchés-Wall Street dans le vert après les minutes de la Fed 23/11/2022 | 22:30

* Le Dow Jones gagne 0,3%, le S&P 0,6% et le Nasdaq près de 1% 23 novembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mercredi après la publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed qui a conforté les espoirs d'un ralentissement du rythme de relèvement des taux aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones a augmenté de 95,96 points (0,28%), à 34.194,06, le S&P 500 a pris 23,68 points, ou 0,59%, à 4.027,26 et le Nasdaq Composite a gagné 110,91 points, soit 0,99%, à 11.285,32. Une "majorité substantielle" des membres du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (FOMC) a estimé lors de la réunion des 1er et 2 novembre qu'il serait "probablement bientôt" opportun de ralentir le rythme de relèvement des taux de la banque centrale, montre le compte rendu des discussions publié mercredi. Le volume des transactions a été limité à la veille du jour férié de Thanksgiving. La Bourse de New York ne sera ouverte vendredi que pour une demi-séance. La progression des indices a également été soutenue mercredi par plusieurs indicateurs qui ont fait baisser les rendements du bon du Trésor à dix ans et favorisé les valeurs de croissance comme Amazon ou Meta Platforms. Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage a augmenté davantage que prévu et l'activité économique aux Etats-Unis s'est contractée en novembre pour le cinquième mois consécutif, d'après l'enquête mensuelle de S&P Global auprès des directeurs d'achats. "Ce qu'on voit, je pense, c'est un enthousiasme renouvelé des investisseurs alimenté par ceux qui voient une belle lumière au bout d'un tunnel qui a été très sombre. Et il y a beaucoup d'argent prêt à se ruer à nouveau sur les marchés", a commenté le gérant de portefeuille Moez Kassam, d'Anson Funds. Côté valeurs, Tesla a grimpé de plus de 7% après un relèvement de recommandation à "neutre" de Citigroup. Le titre de la chaîne de magasins Nordstrom a perdu 4,2% après un abaissement par le groupe de sa prévision de bénéfice annuel. * Le rappel de la séance en Europe: * A SUIVRE JEUDI : (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse)

© Reuters 2022

© Reuters 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AMAZON.COM, INC. 1.00% 94.13 -44.10% META PLATFORMS, INC. 0.72% 112.24 -66.87% TESLA, INC. 7.82% 183.2 -51.77%