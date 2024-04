par Caroline Valetkevitch

NEW YORK, 4 avril (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette baisse jeudi alors que les investisseurs s'interrogeaient sur le possible assouplissement cette année de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), dont des responsables ont effectué des commentaires prudents sur des baisses de taux.

L'indice Dow Jones a cédé 1,35%, ou 530,16 points, à 38.596,98 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 64,28 points, soit 1,23%, à 5.147,21 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 228,38 points (1,40%) à 16.049,08 points.

Wall Street a aussi pris en compte des déclarations du président américain Joe Biden lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à propos de la guerre dans la bande de Gaza, alors que les tensions géopolitiques ont provoqué une hausse des prix du pétrole.

Les investisseurs attendent désormais avec crispation la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, en quête d'indices sur l'état du marché du travail et sur l'inflation.

Parmi les responsables de la Fed à s'être exprimés cette semaine, le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré jeudi qu'il s'était prononcé le mois dernier, lors de la réunion de politique monétaire de la banque centrale, en faveur de deux baisses des taux cette année mais que cela pourrait ne pas être nécessaire si l'inflation continuait de stagner.

De son côté, son homologue de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a estimé que l'institution avait du temps devant elle, avant que "les nuages" de l'inflation disparaissent, pour commencer à réduire les taux.

Une approche prudente était déjà ressortie de commentaires effectués mercredi par le président de la Fed, Jerome Powell, et d'autres responsables.

Les principaux indices de Wall Street avaient dans un premier temps jeudi enregistré des gains, avec la publication de données montrant que les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont progressé plus qu'attendu - un élément renforçant l'hypothèse d'une baisse des taux.

"Il y a eu une rapproche très prudente, très mesurée", a commenté Paul Nolte, conseiller et stratégiste chez Murphy & Sylvest, dans l'Illinois. Il a noté aussi "de la nervosité" avant le rapport sur l'emploi vendredi.

L'indice Cboe, considéré comme le révélateur du niveau de la peur à Wall Street, s'est établi à un pic depuis le 1er novembre dernier.

Tous les secteurs majeurs du S&P-500 ont terminé la séance dans le rouge. Les technologies ont enregistré la plus forte baisse (1,7%).

Côté valeurs, à noter, le bond de 12,4% de Levi Strauss après que le groupe a revu à la hausse sa prévision de bénéfice annuel, citant notamment ses mesures de réduction des coûts.

(Rédigé par Jean Terzian)