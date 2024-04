par Chibuike Oguh

NEW YORK, 30 avril (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mardi après la publication de données montrant une hausse des coûts de main-d'oeuvre aux Etats-Unis et une dégradation de la confiance des consommateurs, alors que débutait la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice Dow Jones a cédé 1,49%, ou 570,17 points, à 37.815,92 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 80,48 points, soit 1,57%, à 5.035,69 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 325,26 points (2,04%) à 15.657,82 points.

Les trois principaux indices de Wall Street enregistrent un déclin mensuel. Le S&P-500 a perdu 4,2% en avril, le Nasdaq 4,4% et le Dow Jones 5%. Il s'agit pour le S&P-500 et le Nasdaq d'un pourcentage mensuel de baisse inédit depuis septembre 2023.

Selon des données publiées dans la journée, les coûts de main-d'oeuvre aux Etats-Unis ont augmenté plus qu'anticipé au premier trimestre, indiquant un regain des pressions salariales.

Un rapport distinct montre que la confiance des consommateurs américains s'est dégradée de manière inattendue en avril, à son niveau le plus faible depuis plus d'un an.

Ces données ont été publiées alors que débutait la réunion de deux jours de la Fed, qui devrait laisser mercredi ses taux d'intérêt inchangés, mais dont les investisseurs attendent des indications sur l'assouplissement monétaire promis cette année par la banque centrale américaine.

"Nous nous trouvons toujours dans un environnement dans lequel la réaction première est d'extrapoler toute donnée plus importante qu'attendu et une réaction plus conservatrice de la Fed", a commenté Garrett Melson, stratégiste chez Natixis Investment Managers, à Boston.

"Mais rien n'a changé", a-t-il ajouté. "La croissance est toujours solide, le marché du travail tient, et au bout du compte nous reprenons un peu notre souffle dans le processus de désinflation".

Selon des données LSEG, les marchés anticipent désormais seulement une baisse des taux d'intérêt de 31 points de base au total cette année, contre 150 points de base attendus en début d'année.

Tous les secteurs majeurs du S&P-500 ont fini la séance dans le rouge, l'énergie et les technologiques ayant enregistré parmi les baisses les plus importantes du jour.

Les 'Sept Magnifiques' de Wall Street ont tous reculé, dont Amazon qui publiait après-clôture ses résultats trimestriels.

A noter aussi, la chute de 14,3% de GE HealthCare à la suite de résultats trimestriels décevants.

3M a progressé de près de 5% après avoir communiqué des résultats supérieurs aux attentes sur la période janvier-mars.

Eli Lilly a fini en hausse de près de 6% après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel, de même que PayPal , qui a pris 1,4%.

(Rédigé par Jean Terzian)