Point marchés-Wall Street en baisse après les minutes de la Fed

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires * Le Dow Jones perd 0,1%, le S&P-500 perd 0,3% et le Nasdaq abandonne 0,09% 12 octobre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mercredi au terme d'une séance en dents de scie après la publication du compte-rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed. L'indice Dow Jones a cédé -0,1%, ou 28,34 points, à 29.210,85 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 0,3%, 11,81 points, à 3.577,03 Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 9,09 points (-0,09%) à 10.417,10 points. Sur le marché du pétrole, le WTI s'établissait à $87,02(-2,60%) et le brent à $92,34 (-2,06%). Les "minutes" du FOMC ont montré que, comme attendu, les responsables de la Fed étaient bien davantage préoccupés par les risques liés à l'inflation que par les répercursions du durcissement de la politique monétaire sur l'emploi. "Tout le monde comprend désormais que la Fed va continuer. La question pour le marché est de savoir quand se produira la transition de [les hausses de] 75 à 50 points de base et à 25", souligne Quincy Krosby, de LPL Financial à Charlotte. Le dollar évoluait en hausse de 0,07% face à un panier de devises quelques minutes après la clôture de Wall Street, tandis que l'euro s'établissait à 0,9699 dollar (-0,04%). Sur le marché obligataire, le papier à dix ans a cédé -4,1 points de base pour s'établir à 3,8982%. Son homologue à cinq ans, a reculé de -5,5 points de base à 4,1124%. * Le rappel de la séance en Europe: * A SUIVRE jeudi : (Nicolas Delame)

© Reuters 2022