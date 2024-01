par Noel Randewich et Johann M Cherian

17 janvier (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mercredi alors qu'un rapport officiel indiquant une hausse des ventes au détail en décembre aux Etats-Unis a amenuisé l'hypothèse d'un virage dans la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) dès le mois de mars.

L'indice Dow Jones a cédé 0,25% à 37.266,67 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 0,56% à 4.739,21 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,59% à 14.855,62 points.

Les données publiées dans la journée par le département américain du Commerce montrent que les ventes au détail ont progressé plus qu'attendu le mois dernier, soutenues par les soldes et une hausse des achats de véhicules.

Cela confirme la solidité de l'économie pour entamer la nouvelle année et alimente l'idée que la Fed devrait patienter pour commencer à réduire les taux d'intérêt.

Alors qu'ils étaient nombreux, en fin d'année dernière, à anticiper une première baisse des taux en mars - une perspective qui avait contribué à tirer vers le haut les principaux indices de Wall Street-, les traders misent de moins en moins sur cette hypothèse.

"Le positionnement des gens s'est modéré, passant de 'tout est positif' à 'il y a encore pas mal d'incertitude'", a commenté Tom Martin, gestionnaire de portfolio chez Globalt Investments, à Atlanta.

Il a cité des commentaires récents de responsables de la Fed, peu enclins à débuter rapidement un virage dans la politique monétaire de la banque centrale, et des données économiques mitigées.

L'indice de volatilité CBOE, considéré comme un indicateur du niveau de peur à Wall Street, a progressé en séance à un plus haut depuis plus de deux mois.

Dans son "livre beige", publié en début d'après-midi, la Fed a rapporté que l'activité économique américaine était restée stable de décembre à début janvier, tandis que les entreprises ont fait état de pressions moindres sur le marché du travail.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, l'immobilier , particulièrement sensible aux taux d'intérêt, a chuté de 2,7%.

En marge de la remontée du rendement des bons du Trésor américain sur dix ans au-delà de 4,1% - une première cette année -, les valeurs à forte croissance ont décliné et pesé sur le marché.

Amazon, Nvidia et Alphabet ont perdu entre 0,5% et 1%, tandis que Tesla s'est replié de 2% après avoir annoncé une baisse des prix en Allemagne à la suite d'une décision similaire en Chine la semaine dernière.

Morgan Stanley a décliné de 1,8% après que des analystes ont revu à la baisse leurs notes et objectifs de cours à la suite de la publication des résultats trimestriels de la banque. Bank of America et Citigroup ont aussi fini dans le rouge.

Spirit Airlines a plongé de 22%, continuant de dégringoler depuis qu'un juge fédéral américain a bloqué cette semaine son rachat par JetBlue.

Boeing a rebondi de 1,3% après que l'administration fédérale de l'aviation américaine a dit avoir bouclé son inspection de plusieurs appareils 737 MAX 9.

(version française Jean Terzian)