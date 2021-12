Point marchés-Wall Street en baisse avec les craintes sur l'inflation

* Le Dow Jones cède 0,30%, le S&P-500 perd 0,75% et le Nasdaq recule de 1,14%

par Shreyashi Sanyal et Noel Randewich

14 décembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mardi après la publication de données montrant que les prix à la production aux Etats-Unis ont grimpé plus qu'attendu en novembre, alimentant l'hypothèse que la Réserve fédérale (Fed) décide cette semaine d'accélérer le resserrement de ses programmes d'achats d'actifs.

L'indice Dow Jones a cédé 0,30% à 35.544,18 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 0,75% à 4.634,09 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,14% à 15.237,64 points.

Alors que le S&P-500 s'était établi en fin de semaine dernière à un plus haut inédit, les inquiétudes liées à la rapide propagation du variant Omicron du coronavirus ont contribué à la dégradation de la confiance des investisseurs et à faire reculer les principaux indices de Wall Street.

Les grandes valeurs technologiques ont terminé dans le rouge, pesant sur le S&P-500 et le Nasdaq. Meta Platforms , Microsoft, Tesla, Alphabet et Amazon ont perdu entre 1% et 4%.

D'après les données publiées dans la journée par le département américain du Travail, l'indice des prix à la production aux Etats-Unis a bondi le mois dernier de 9,6% sur un an, une hausse record depuis onze ans.

"Le COVID et l'inflation sont le 'Grinch' qui a volé Noël", a commenté Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management.

"Je ne sous-estime pas le fait que certains grands noms du Nasdaq ont vu une partie de leurs gains s'effacer", a-t-il ajouté. "Ce n'est pas un bon signe".

Pour la plupart, les secteurs majeurs du S&P-500 ont décliné, les technologies enregistrant la baisse la plus importante (1,6%). Le secteur des finances a en revanche progressé alors que les investisseurs ont misé sur un ton conservateur de la Fed dans le communiqué qu'elle publiera à l'issue de sa réunion de politique monétaire.

Nombre d'investisseurs s'attendent à ce que la banque centrale américaine indique un 'tapering' plus rapide qu'attendu et, par conséquent, un relèvement prématuré des taux d'intérêt dans le but de compenser la rapide flambée des prix.

(version française Jean Terzian)