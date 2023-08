par Amruta Khandekar, Shristi Achar A et Saeed Azhar

15 août (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette baisse mardi après des données sur les ventes au détail aux Etats-Unis supérieures aux attentes qui ont alimenté les craintes que les taux d'intérêt restent élevés plus longtemps qu'anticipé, tandis que les grandes banques ont décliné après un avertissement de Fitch.

L'indice Dow Jones a cédé 1,02% à 34.946,39 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 1,16% à 4.437,86 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,14% à 13.631,05 points.

Le rapport mensuel publié dans la journée par le département américain du Commerce montrent que les ventes au détail ont progressé de 0,7% en juillet, contre un consensus de +0,4%, laissant suggérer que l'économie américaine restait solide.

Si ces données n'ont pas influencé les traders, qui s'attendent toujours à 89% à ce que la Réserve fédérale américaine (Fed) opère en septembre une pause dans sa campagne de resserrement monétaire, des analystes ont déclaré que les investisseurs s'inquiétaient de voir les taux d'intérêt rester à leur niveau actuel plus longtemps qu'anticipé.

Ce contexte d'incertitude sur les taux a eu un impact sur les actions des banques, avec une inversion de la courbe des rendements obligataires - les bons du Trésor américain à long-terme ont moins progressé que les instruments de dette à court-terme, une situation inhabituelle qui pèse sur les profits que les banques peuvent engranger grâce aux prêts.

L'agence Fitch a prévenu qu'elle pourrait revoir à la baisse la note de plusieurs banques américaines, a rapporté la chaîne de télévision CNBC.

Cela a "pesé sur le sentiment", a commenté Michael James, cadre à la direction de Wedbush Securities. "Combiné aux données sur les ventes au détail supérieures aux attentes, cela alimente encore davantage le scénario de taux d'intérêt élevés pour une durée plus longue", a-t-il dit.

JPMorgan Chase, Bank of America et Wells Fargo ont décliné entre 2,3% et 3,2%. L'indice bancaire du S&P-500 a chuté de 2,75%, un plus bas d'un mois.

Tous les secteurs majeurs du S&P-500 ont fini la séance dans le rouge, en particulier l'énergie, plombée par le recul des prix du pétrole.

Parmi les autres mouvements de valeurs à noter, le recul de 2,3% de General Motors après que Berkshire Hathaway a réduit sa participation dans le constructeur automobile.

Alibaba Group et d'autres entreprises chinoises cotées à Wall Street ont décliné dans le sillage de données économiques décevantes en Chine. (version française Jean Terzian)