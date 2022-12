Point marchés-Wall Street en baisse sur fond de craintes d'une récession

*

Le Dow Jones cède 1,10%, le S&P-500 perd 1,20% et le Nasdaq recule de 1,35%

par Echo Wang

NEW YORK, 28 décembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mercredi après avoir enregistré des gains modestes au cours de la séance, alors que les investisseurs restent préoccupés par la crainte d'une récession l'an prochain et par la résurgence de l'épidémie de COVID-19 en Chine, principal exportateur mondial de pétrole.

L'indice Dow Jones a cédé 1,10%, ou 365,85 points, à 32.875,71 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 46,03 points, soit 1,20%, à 3.783,22 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 139,94 points (1,35%) à 10.213,29 points.

Alors que le rendement des bons du Trésor américain sur dix ans a progressé pour une troisième journée consécutive, les géants technologiques Apple, Amazon et Alphabet ont décliné entre 0,9% et 2,3%.

Tous les onze secteurs majeurs du S&P-500 ont terminé dans le rouge, au premier rang desquels celui de l'énergie, en baisse de 2,2% alors que les craintes à propos de la demande de pétrole en Chine ont pesé sur les prix du brut.

Les investisseurs suivent avec attention les mesures prises par Pékin pour rouvrir l'économie chinoise en dépit d'une résurgence de l'épidémie de COVID-19.

En déclin de 20% sur un an, le S&P-500 s'achemine vers sa pire perte annuelle depuis la crise financière de 2008.

"Il s'agit d'une légère poursuite des dynamiques sous-jacentes; le marché commence finalement à prendre au sérieux le fait que nous aurons une récession en 2023", a commenté Michael Green, stratégiste en chef de Simplify Asset Management, à New York.

Si des données montrant un essoufflement des pressions inflationnistes avaient alimenté l'espoir d'un resserrement monétaire moins important de la Réserve fédérale (Fed) l'an prochain, l'état du marché du travail et la résilience de l'économie américaine font craindre des taux élevés plus longtemps qu'attendu.

Côté valeurs, Tesla a fini en hausse de 3,3% à l'issue d'une séance en dents de scie, au lendemain d'un plus bas en plus de deux ans.

Southwest Airlines a perdu 5,2% après avoir subi les foudres du gouvernement américain pour avoir annulé des milliers de vols.

