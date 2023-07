par Chuck Mikolajczak

NEW YORK, 17 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse lundi, portée par les secteurs des finances et des technologies, pour ouvrir une semaine marquée par l'accélération de la saison des résultats trimestriels, avec notamment Tesla, Netflix et plusieurs grandes banques américaines.

L'indice Dow Jones a gagné 0,22%, ou 76,32 points, à 34.585,35 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 17,37 points, soit 0,39%, à 4.522,79 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 131,25 points (0,93%) à 14.244,95 points.

Les investisseurs attendent particulièrement les prévisions des entreprises, alors que les chiffres d'affaires des compagnies du S&P-500 au deuxième trimestre sont attendus en baisse de 8,1%, selon des données Refinitiv, contre un repli de 5,7% anticipé début juillet.

"Evidemment, nous allons avoir tous ces communiqués (de résultats). Il me semble qu'ils vont être bons et, en définitive, c'est comme cela qu'on valorise les actions - sur la base des résultats et des dividendes", a commenté Stephen Massocca, vice-président de Wedbush Securities, à San Francisco.

"Ma plus grande préoccupation pour la suite est que la Fed commence à faire des choses qu'elle n'a pas besoin de faire pour remporter sa bataille contre l'inflation, commençant au bout du compte à réellement nuire à l'économie", a-t-il déclaré.

Les principaux indices de Wall Street ont récemment enregistré des gains, le S&P-500 et le Nasdaq s'étant établis à des pics de 15 mois, alors que les indicateurs ont souligné la résilience de l'économie américaine, avec une inflation moins forte et un marché du travail solide.

Il est attendu par la plupart des acteurs du marché que la Réserve fédérale procède, lors de sa réunion de politique monétaire la semaine prochaine, à une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base, après avoir marqué une pause en juin.

Alors que JP Morgan et Citigroup font partie des banques ayant donné la semaine dernière le coup d'envoi officieux de la saison des résultats, Bank of America, Morgan Stanley et Goldman Sachs publient cette semaine leurs résultats du deuxième trimestre.

L'indice bancaire du S&P-500, en baisse lors de la séance de vendredi, a marqué un rebond, progressant de 1,76%.

Côté valeurs, parmi les mouvements à noter, Tesla a pris 3,20% après avoir annoncé samedi avoir produit son premier Cybertruck après deux ans de reports. General Motors et Rivian ont eux décliné.

Apple a enregistré une hausse de 1,73% après que Morgan Stanley a relevé l'objectif de cours de la firme à la pomme, citant notamment la croissance de son activité en Inde.

Activision Blizzard a augmenté de 3,49% alors que Microsoft, qui veut racheter l'éditeur de jeux vidéos, a rapporté la signature d'un accord prévoyant de conserver la célèbre franchise "Call of Duty" sur les consoles PlayStation.

Par ailleurs, Microsoft s'est vu attribuer lundi en Grande-Bretagne un délai de deux mois pour trouver un accord avec le régulateur local de la concurrence sur le rachat d'Activision.

AT&T a plongé de 6,69%, s'établissant à un plus bas de 30 ans, après que Citi a abaissé sa recommandation pour l'opérateur télécoms. (version française Jean Terzian)