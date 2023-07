par Carolina Mandl et Bansari Mayur Kamdar

24 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse lundi alors que les investisseurs ont misé sur des secteurs autres que les technologies en amont cette semaine d'une vague de résultats trimestriels, dont ceux de géants technologiques, et d'une réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

L'indice Dow Jones a gagné 0,52%, ou 183,55 points, à 35.411,24 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 18,30 points, soit 0,40%, à 4.554,64 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 26,06 points (0,19%) à 14.058,87 points.

Le Dow Jones a terminé dans le vert pour une onzième séance consécutive, une série inédite depuis février 2017, dans le sillage notamment de Chevron qui a fait état au cours du week-end de résultats préliminaires supérieurs aux attentes pour le trimestre.

Alors que les regards seront notamment tournés cette semaine sur les résultats de Microsoft, Alphabet et Meta Platforms, le Nasdaq a rebondi de 41% depuis le début de l'année, dans le sillage des gains enregistrés par les valeurs à forte croissance avec la fin attendue du cycle de resserrement monétaire de la Fed.

Les investisseurs semblent avoir fait fi d'une enquête montrant que l'activité des entreprises américaines a ralenti en juillet à un plus bas de cinq mois, plombée par l'essoufflement de la croissance du secteur des services.

"Il y a une certitude de plus en plus grande d'un atterrissage doux de l'économie et d'une Fed possiblement plus accommodante", a commenté Carol Schleif, directrice des investissements de BMO Family Office.

Il est attendu que la banque centrale américaine, qui a opéré une pause en juin, annonce mercredi à l'issue de sa réunion de deux jours un relèvement de 25 points de base des taux d'intérêt.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent en majorité à ce que cette hausse soit la dernière de la campagne de la Fed, des données économiques ayant confirmé un ralentissement de l'inflation.

S'agissant des résultats trimestriels des entreprises du S&P-500, une baisse de 7,9% est attendue, selon des données Refinitiv arrêtées vendredi.

Neuf des onze principaux secteurs du S&P-500 ont terminé la séance dans le vert, au premier rang desquels l'énergie.

Côté valeurs, parmi les mouvements à noter, le fabricant de jouets Mattel a progressé de 1,8% alors que le long-métrage "Barbie" a établi le meilleur démarrage de l'année dans les salles de cinéma américaines.

AMC Entertainment a bondi de 32,9% après qu'un juge a rejeté une requête révisée pour un plan de conversion d'actions, du fait de préoccupations sur son impact sur les actionnaires.

(version française Jean Terzian)