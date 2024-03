* Le Dow Jones gagne 0,2%, le S&P-500 0,63% et le Nasdaq 0,82%

* Alphabet et Tesla brillent

* Prudence avant la réunion de la Réserve fédérale

par Sinéad Carew et Bansari Mayur Kamdar

18 mars (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse lundi, portée par les géants des valeurs technologiques tels qu'Alphabet et Tesla, dans l'attente d'une réunion de la Réserve fédérale en milieu de semaine qui ne devrait pas encore déboucher sur une baisse de taux.

L'indice Dow Jones a gagné 0,2%, ou 75,66 points, à 38.790,43 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 32,33 points, soit 0,63%, à 5.149,42 points.

Le Nasdaq Composite a rebondi de 130,27 points (0,82%) à 16.103,45 points, après trois séances de baisse.

Ce rebond de l'indice à forte composante technologique a été favorisé par la nette progression d'Alphabet (+4,6%) après une information de Bloomberg selon laquelle Apple (+0,64%) est en pourparlers pour intégrer le moteur d'intelligence artificielle (IA) Gemini de Google dans son iPhone.

Les perspectives ouvertes par l'IA nourrissent depuis plusieurs mois l'optimisme des investisseurs et cet engouement a continué de soutenir les marchés ce lundi avec le début de la conférence GTC des développeurs de Nvidia, qui doit se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine.

Le titre Nvidia s'est toutefois montré volatil ce lundi avant de finir en hausse de 0,7%.

Tesla a aussi contribué à la tendance positive avec un gain de 6,3%, après l'annonce par le constructeur de véhicules électriques d'une prochaine augmentation du prix de son Model Y dans certains pays.

L'appétit pour le risque alimenté par l'essor de l'IA est toutefois nuancé par les incertitudes autour de l'évolution de la politique monétaire aux Etats-Unis.

Les investisseurs ne s'attendent pas à une baisse des taux de la part de la Fed dès la réunion de cette semaine mais ils seront attentifs mercredi à toute déclaration susceptible de préciser le calendrier de l'assouplissement attendu cette année alors que l'inflation a de nouveau légèrement accéléré le mois dernier aux Etats-Unis selon des données publiées la semaine dernière.

Goldman Sachs a déclaré lundi s'attendre désormais à trois baisses de taux cette année aux Etats-Unis, contre quatre anticipées précédemment.

"Avec le marché qui se trouve près de ses récents plus hauts, il est très difficile d'imaginer ce qui pourrait allumer une étincelle à la hausse à partir de là où nous nous trouvons. Il n'est pas compliqué d'imaginer que des éléments puissent susciter de la déception", a dit Sameer Samana, stratégiste senior pour les marchés mondiaux chez Wells Fargo Investment Institute, en citant la politique de la Fed et les valorisations élevées dans le secteur de la "tech". (Rédigé par Sinéad Carew à New York, Bansari Mayur Kamdar et Shashwat Chauhan à Bangalore, version française Bertrand Boucey)