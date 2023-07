par Chuck Mikolajczak

NEW YORK, 18 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi, portée notamment par une salve de résultats solides de grandes banques américaines, le Dow Jones marquant ainsi une progression pour une septième séance consécutive - une série inédite depuis mars 2021- et s'établissant à un record de clôture depuis avril 2022.

L'indice Dow Jones a gagné 1,06%, ou 366,58 points, à 34.951,93 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 32,19 points, soit 0,71%, à 4.554,98 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 108,69 points (0,76%) à 14.353,64 points.

Plusieurs grandes banques américaines ont donné la semaine dernière le coup d'envoi officieux de la saison des résultats, dont JPMorgan Chase et Wells Fargo qui ont fait état de chiffres d'affaires trimestriels en hausse, grâce notamment au cycle de resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed), mettant en exergue la résilience de l'économie.

Dans la journée, Morgan Stanley a publié des résultats supérieurs aux attentes, la croissance de son activité de gestion ayant compensé le recul du trading.

Bank of America a aussi battu le consensus, aidée par la hausse des remboursements d'emprunts, tandis que ses activités de trading ont été plus solides qu'anticipé.

Les deux banques ont fini la séance dans le vert, Morgan Stanley enregistrant sa plus importante hausse quotidienne (6,45%) depuis novembre dernier, alors que Bank of America a pris 4,42%. Plusieurs banques régionales ont aussi progressé.

"Elles sont surprenantes. Ce matin les banques qui ont communiqué ont toutes dépassé les attentes et toutes, sauf PNC, ont battu les prévisions de bénéfice", a commenté Tim Ghriskey, stratégiste chez Ingalls & Snyder, à New York.

"Je n'aime pas extrapoler sur les résultats des grandes banques (...) Il y a encore beaucoup à venir (...)", a-t-il ajouté.

L'indice bancaire du S&P-500 a pris 1,90% pour s'établir à un plus haut depuis le 8 mars dernier, soit avant une petite crise du secteur provoquée par la faillite de deux banques régionales.

Plus largement, les principaux indices de Wall Street ont récemment enregistré des gains, le S&P-500 et le Nasdaq s'étant établis à des pics de 15 mois, alors que les indicateurs ont souligné la résilience de l'économie américaine, avec une inflation moins forte et un marché du travail solide.

Des données publiées dans la journée montrent que les ventes au détail aux Etats-Unis ont progressé moins qu'anticipé en juin, bien que les consommateurs ont maintenu leurs niveaux de dépenses.

La production industrielle a par ailleurs chuté de manière inattendu le mois dernier mais a rebondi sur le trimestre, portée par l'accélération du nombre de véhicules produits. (version française Jean Terzian)