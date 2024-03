par Caroline Valetkevitch

NEW YORK, 12 mars (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette hausse mardi, le S&P-500 s'établissant à un record, dans le sillage des gains d'Oracle et alors que des données suggérant une persistance de l'inflation aux Etats-Unis n'ont pas enrayé l'espoir des investisseurs que la Réserve fédérale (Fed) opère des baisses de taux cette année.

L'indice Dow Jones a gagné 0,61%, ou 235,74% points, à 39.005,40 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 57,30 points, soit 1,12%, à 5.175,24 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 246,36 points (1,54%) à 16.265,64 points.

Après avoir communiqué la veille des résultats solides, Oracle a grimpé de 11,7% pour s'établir à un pic inédit, porté par l'annonce d'un communiqué imminent avec Nvidia , l'un des principaux bénéficiaires de l'engouement de Wall Street pour l'intelligence artificielle (IA). Le fabricant de semi-conducteurs a pris 7,2%.

Des données publiées dans la journée par le département américain du Travail montrent que les prix à la consommation ont accéléré en février, progressant de 0,4% après 0,3% le mois précédent.

"Les investisseurs sont désormais à l'aise avec l'idée qu'il ne s'agit pas de savoir quand la Fed va baisser les taux, mais plutôt de combien", a commenté Oliver Pursche, vice-président Wealthspire Advisors, dans le Connecticut.

"Que cela se produise en mai, comme espéré initialement par un grand nombre, ou en mai importe peu au bout du compte", a-t-il ajouté. Ce qui importe, "c'est que cela aura lieu et qu'un environnement moins restrictif est à l'horizon".

Le rapport sur les prix à la consommation aux Etats-Unis a affecté seulement à la marge les anticipations sur les baisses de taux. Les traders misent à 70% sur une première baisse en juin, contre 71% avant la publication des données, selon CME FedWatch.

A rebours de la tendance du jour à Wall Street, Boeing a décliné de 4,3% à la suite d'un article du New York Times rapportant les résultats défavorables d'audits du processus de production du 737 MAX. L'avionneur a fait savoir à ses employés via un mémo que des vérifications hebdomadaires seraient effectuées dans chaque usine produisant l'appareil.

(Rédigé par Jean Terzian)