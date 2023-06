par Noel Randewich et Shristi Achar A

12 juin (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse lundi, le S&P-500 et le Nasdaq terminant à des pics depuis avril 2022, dans l'attente de données sur l'inflation et de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) dont les investisseurs anticipent qu'elle aboutira à une pause dans la hausse des taux.

L'indice Dow Jones a gagné 0,56% à 34.066,33 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 0,93% à 4.338,93 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,53% à 13.461,92 points.

Alors qu'Oracle s'est établi à un pic inédit avant la publication après-clôture de ses résultats trimestriels, les gains enregistrés par les géants technologiques, dont Amazon et Apple, ont porté le S&P-500 qui a repris 21% de ses pertes d'octobre dernier.

"Plus le creux d'octobre est dans le rétroviseur, plus les investisseurs deviennent confiants. Sont-ils devenus plus complaisants ? Probablement, oui, et c'est un bon signe", a commenté Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management, dans l'Oklahoma.

Un rapport du département américain du Travail sur les prix à la consommation, attendu mardi, devrait montrer que l'inflation s'est légèrement atténuée en mai.

La Fed va quant à elle débuter mardi sa réunion de deux jours de politique monétaire. Il est attendu par une majorité d'acteurs des marchés que la banque centrale américaine opère une pause dans sa campagne de hausse des taux, avant d'effectuer un nouveau relèvement en juillet.

En plus de l'hypothèse de voir la Fed approcher de la fin de son cycle de resserrement monétaire, le rebond des valeurs à forte croissance et les résultats trimestriels meilleurs qu'attendu ont alimenté la hausse des principaux indices de Wall Street ces dernières semaines.

Cette tendance a commencé récemment à profiter à des secteurs sensibles à la situation économique, telles l'énergie et l'industrie, des indicateurs continuant de montrer la résilience de l'économie américaine en dépit de la hausse des taux d'intérêt.

Parmi les onze principaux secteurs du S&P-500, huit ont terminé la séance dans le vert, au premier rang desquels les technologies de l'information.

Côté valeurs, Oracle a progressé de 7% après que JP Morgan a relevé son objectif de cours pour le groupe de logiciels et d'informatique dématérialisée ("cloud"), qui communiquait après la séance ses résultats trimestriels.

Tesla a pris 2,2%, enregistrant une hausse pour une douzième séance consécutive - une série inédite pour le constructeur de véhicules électriques.

Nasdaq Inc a chuté de près de 12% après avoir annoncé le rachat de la firme informatique Adenza pour 10,5 milliards de dollars, un pari au coût trop élevé selon des analystes.

Broadcom a avancé de 6,3% après que Reuters a rapporté que le fabricant de semiconducteurs devrait obtenir le feu vert sous condition des autorités européennes de la concurrence pour son rachat de l'entreprise de cloud VMware pour 61 milliards de dollars. (version française Jean Terzian)