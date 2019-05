Point marchés-Wall Street en léger rebond, veut croire à l'optimisme de Trump

(Actualisé avec précisions)

* Trump prédit une fin rapide du conflit commercial avec la Chine

* Les financières rebondissent avec les rendements du Trésor

* Foot Locker et Autodesk baissent après des résultats décevants

* Le Dow a gagné 0,37%, le S&P 0,14% et le Nasdaq 0,11%

* Sur la semaine, le Dow a cédé 0,68%, S&P 1,16%, Nasdaq 2,29%.

par April Joyner

NEW YORK, 24 mai (Reuters) - La Bourse de New York a fini en léger rebond vendredi, à la veille du long week-end de Memorial Day, les investisseurs ayant voulu croire aux déclarations de Donald Trump qui a affirmé que la guerre commerciale avec la Chine prendrait bientôt fin.

Le président américain s'est dit convaincu jeudi de la conclusion rapide d'un accord, bien qu'aucune rencontre de haut niveau n'ait été programmée après l'échec des dernières discussions, il y a deux semaines à Washington.

Trump, tout en soulignant une fois de plus les dangers que représente selon lui Huawei, a jugé que le contentieux pouvait être réglé dans le cadre d'un accord global avec Pékin.

L'indice Dow Jones a gagné 95,22 points, soit 0,37%, à 25.585,69. Le S&P-500, plus large, a pris 3,82 points, soit 0,14%, à 2.826,06. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 8,73 points (+0,11%) à 7.637,01 points.

Les gains ont été limités par le réflexe de prudence des investisseurs avant un week-end de trois jours, ainsi que par l'annonce d'une baisse plus importante que prévu des commandes de biens d'équipement aux Etats-Unis au mois d'avril.

"Le discours positif sur le commerce l'a emporté sur les indicateurs aujourd'hui", note toutefois Mike Dowdall, chargé de la stratégie d'investissement chez BMO Global Asset Management.

Sur une semaine marquée par la dégradation des relations sino-américaines et la crainte qu'un conflit commercial prolongé ne débouche sur un nouveau ralentissement de la croissance mondiale, le Dow a perdu 0,68%, le S&P 1,16% et le Nasdaq 2,29%. Il s'agit de la cinquième semaine consécutive de baisse du Dow.

VALEURS

La hausse a été générale, neuf des grands indices sectoriels du S&P ayant terminé en hausse, même si les pertes d'Apple et d'Alphabet ont freiné le mouvement.

L'indice des financières (+0,77%) a figuré parmi les plus fortes hausses sectorielles alors que les rendements du Trésor augmentaient pour la première fois en trois jours.

Aux valeurs, Boeing a pris respectivement 1,29%. Outre le regain d'espoir d'un accord avec la Chine, l'avionneur a bénéficié d'informations selon lesquelles le 737 MAX, immobilisé depuis deux mois, pourrait recevoir fin juin l'autorisation de reprendre les airs.

Mais selon l'agence Bloomberg, la Securities and Exchange Commission (SEC) cherche à déterminer si Boeing a correctement communiqué sur les problèmes relatifs au 737 MAX.

A la baisse, Autodesk a reculé de 4,91% après la publication par l'éditeur de logiciels de 3D d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires trimestriels inférieurs aux attentes.

De même, Foot Locker a chuté de 15,98% après avoir fait état de ventes à magasins comparables inférieures aux attentes au premier trimestre.

LES INDICATEURS DU JOUR

Aux Etats-Unis, les commandes de biens d'équipement ont subi en avril une baisse plus forte que prévu, nouveau témoignage d'un ralentissement de l'activité en général et industrielle en particulier après l'accélération du premier trimestre portée par l'export et une accumulation de stocks.

LA SÉANCE EN EUROPE

Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, soutenues par les espoirs d'apaisement des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

À Paris, l'indice CAC 40 a terminé en hausse de 0,67% à 5.316,51 points. Le Footsie britannique a pris 0,65% et le Dax allemand a gagné 0,49%. L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 0,71%, le FTSEurofirst 300 de 0,57% et le Stoxx 600 de 0,56%. Les marchés britanniques seront fermés lundi pour Spring Bank Holiday.

Sur l'ensemble de la semaine, riche en actualités macroéconomiques et en annonces contrastées sur le commerce, le Stoxx 600 a perdu 1,47% et le CAC 40 a abandonné 2,24%.

TAUX

Le rendement des Treasuries à 10 ans est reparti à la hausse après sa forte détente la veille. Il a repris près de trois points de base à 2,324% après être tombé jeudi à son plus bas niveau depuis octobre 2017, à 2,292%.

Il reste toutefois légèrement en dessous du rendement des bons à trois mois, à 2,342%, signe que les investisseurs sont pessimistes concernant les perspectives économiques.

En Europe, le Bund à 10 ans allemand a terminé sur une note quasiment stable à -0,115%.

CHANGES

Le dollar est retombé - après avoir atteint un pic de deux ans - à la suite de l'annonce d'une baisse des commandes de biens d'équipements, reflet d'un ralentissement lié en partie aux tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

L'"indice dollar", qui avait déjà été affaibli jeudi par l'annonce d'une baisse de la production manufacturière américaine à son plus bas depuis le mois de mai, perd 0,27%.

La livre sterling prend 0,46% face au dollar, autour de 1,2712, et a touché un pic de quatre mois face au l'euro après l'annonce de la démission de Theresa May, ouvrant la voie à l'arrivée au pouvoir d'un nouveau Premier ministre qui pourrait vouloir une rupture plus nette entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour sortir de l'impasse sur le Brexit.

PÉTROLE

Les cours du pétrole ont rebondi sur la journée mais accusent leur plus net repli hebdomadaire depuis le début de l'année, sous le coup de la hausse des stocks aux Etats-Unis annoncée mercredi et de la guerre commerciale sino-américaine qui fait craindre une contraction de la demande mondiale.

Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reprend 1,12 dollar, soit 1,93%, à 59,03 dollars le baril. Le Brent prend 1,49 dollar (+2,20%) à 69,25.

A SUIVRE LUNDI : (Avec Shreyashi Sanyal et Amy Caren Daniel, Juliette Rouillon pour le service français)