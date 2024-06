par Chibuike Oguh

NEW YORK, 4 juin (Reuters) - La Bourse de New York a fini en légère hausse mardi, à l'issue d'une séance en dents de scie, après que des données sur l'emploi aux Etats-Unis inférieures aux attentes ont renforcé l'espoir de voir la Réserve fédérale (Fed) procéder à une baisse des taux d'intérêt.

L'indice Dow Jones a gagné 0,36%, ou 140,26 points, à 38.711,29 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 7,94 points, soit 0,15%, à 5.291,34 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 28,38 points (0,17%) à 16.857,05 points.

En repli en début de séance, les principaux indices de Wall Street ont effacé leurs pertes avant de s'inscrire en territoire positif.

Un rapport publié dans la journée montre que le nombre d'offres d'emploi aux Etats-Unis a reculé en avril à un plus bas de plus de trois ans, signalant un assouplissement du marché du travail - un élément qui alimente la perspective d'une baisse des taux cette année.

Le rendement des bons du Trésor américain a reculé à la suite de la publication du rapport, qui vient confirmer une série de données récentes indiquant un ralentissement de la croissance de l'économie américaine - dont un ralentissement de l'activité manufacturière, pour un deuxième mois consécutif, en mai.

"Ce que nous avons constaté jusqu'à présent cette semaine, c'est que les données sont relativement faibles", a souligné James St. Aubin, directeur des investissements chez Sierra Mutual Funds, en Californie.

"L'effet est d'aider au rebond des obligations, alors que pour les actions, c'est à double tranchant: une annonce sur les taux est attendue, et elle gagne en probabilité avec des données plus faibles", a-t-il déclaré.

D'après FedWatch, les marchés misent désormais à environ 65% sur une baisse des taux en septembre, contre 50% la semaine dernière.

Les valeurs à forte croissance, dont Amazon, Meta Platforms et Microsoft, ont fini la séance en hausse, après avoir enregistré une baisse dans un premier temps.

Sur fond d'inquiétude sur la demande en pétrole, qui pèse sur les prix, Exxon Mobil et Chevron ont reculé.

Bath & Body Works a chuté de 12,8% après avoir revu à la baisse sa prévision de bénéfice trimestriel.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. (Rédigé par Jean Terzian)