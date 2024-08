par Caroline Valetkevitch

NEW YORK, 8 août (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette hausse jeudi, le Nasdaq et le S&P-500 ayant pris plus de 2%, après le recul plus important qu'attendu des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, des données qui ont apaisé les craintes sur une dégradation jugée trop rapide du marché de l'emploi.

L'indice Dow Jones a gagné 1,76%, ou 683,04 points, à 39.446,49 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 119,81 points, soit 2,30%, à 5.319,31 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 464,22 points (2,87%) à 16.660,02 points.

Les marchés s'étaient crispés après la publication, la semaine dernière, d'un décevant rapport mensuel sur l'emploi, qui a fait craindre le scénario d'une récession de l'économie américaine et engendré une volatilité accrue à Wall Street.

"Il s'agissait des principales données de la semaine, elles avaient donc une importance accrue", a commenté Paul Nolte, conseiller et stratégiste chez Murphy & Sylvest, dans l'Illinois, à propos des chiffres du chômage.

"Notre lecture est que le marché du travail continue d'aller bien (...) Les craintes d'une récession sont pour l'heure probablement un peu exagérées", a-t-il ajouté.

Tous les secteurs majeurs du S&P-500 ont progressé lors de la séance du jour, avec en tête les technologies et les services de communication.

Les grandes valeurs technologiques ont contribué nettement à la performance du S&P-500.

Si la saison des résultats a baissé de pied, les investisseurs continuent d'y prêter une grande attention, après certains résultats décevants communiqués cet été.

Eli Lilly a progressé de 9,5% après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel.

Under Armour a bondi de 19,2% après avoir publié un bénéfice trimestriel inattendu.

