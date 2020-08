Point marchés-Wall Street en ordre dispersé, Apple soutient le Nasdaq

NEW YORK, 13 août (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, les indices S&P 500 et Dow Jones reculant légèrement sous le coup des prévisions décevantes de Cisco Systems tandis que le Nasdaq termine dans le vert, porté par Apple.

A la cloche, l'indice Dow Jones cède 0,29% (80,12 points) à 27.896,72, et le S&P-500, plus large, perd 6,92 points, soit 0,20%, à 3.373,43.

Le Nasdaq Composite avance en revanche de 30,27 points (0,27%) à 11.042,50 points.

Au cours de la séance, le S&P 500 est passé au-dessus de son record en clôture enregistré le 19 février, à 3.386,15 points, mais la déception de Cisco Systems, qui a publié des objectifs de chiffre d'affaires et de bénéfice trimestriels inférieurs aux attentes et dévoilé un plan de suppressions de postes, a pesé sur la cote.

L'équipementier de réseaux a fini en plongeon de 11,18%.

Apple en revanche, qui prépare selon l'agence Bloomberg une offre groupée réunissant plusieurs de ses services, comme Apple TV ou Apple Music, à un prix mensuel inférieur, a pris 1,77% à 460 dollars l'action, maintenant le Nasdaq dans le vert.

La baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage, revenues sous le seuil du million pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, a également limité l'orientation baissière de Wall Street.

