Point marchés-Wall Street en ordre dispersé, Microsoft aide au rebond du S&P

* Le Dow Jones gagne 0,19%, le S&P-500 prend 0,21% et le Nasdaq recule de 0,01%

par Bansari Mayur Kamdar et Noel Randewich

27 avril (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, le S&P-500 et le Dow Jones rebondissant après leur net déclin de veille, dans le sillage des résultats trimestriels solides publiés par Microsoft et par Visa qui ont rassuré des investisseurs préoccupés par la perspective d'un ralentissement économique mondial et d'une hausse des taux d'intérêt.

L'indice Dow Jones a gagné 0,19% à 33.301,93 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 0,21% à 4.183,92 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,01% à 12.488,93 points.

Microsoft, l'un des géants technologiques dont les résultats étaient attendus cette semaine, a progressé après avoir dit mardi soir tabler sur une croissance à deux chiffres pour son exercice annuel.

Visa a de son côté bondi à la suite d'une prévision de chiffre d'affaires supérieure aux niveaux d'avant-crise sanitaire du coronavirus.

Sur fond de craintes de voir la Réserve fédérale américaine (Fed) adopter une politique plus agressive qu'attendu pour contrer la flambée de l'inflation, les principaux indices de Wall Street avaient marqué mardi un net repli, le Nasdaq ayant chuté à un plus bas depuis décembre 2020.

Parmi les principaux indices du S&P-500, celui des services de communication a terminé dans le rouge (-2,6%), plombé par le recul de 3,7% d'Alphabet, maison-mère de Google et YouTube, au lendemain de sa publication après-clôture de résultats trimestriels décevants.

"Ce que nous constatons vraiment, c'est que les ratés sont punis un peu plus sévèrement, mais que les (résultats supérieurs aux attentes) sont aussi récompensés", a commenté Rob Haworth, stratégiste senior chez U.S. Bank Wealth Management, à Seattle.

Notant le niveau des taux d'intérêt et des rendements obligataires, il a déclaré qu'il y avait une "grande interrogation" concernant la croissance et les capitalisations boursières.

Meta Platforms, maison-mère de Facebook dont les résultats trimestriels étaient attendus après-clôture, a décliné de 3,3%.

Près d'un tiers des entreprises du S&P-500 ont communiqué leurs résultats cette semaine. Dans l'ensemble, la saison est pour le moment meilleure qu'attendu, alors que près de 80% des 176 entreprises ayant publié leurs résultats ont dépassé les attentes de Wall Street.

Boeing a plongé de 7,5% à la suite de l'annonce dans la journée de l'interruption de la production du 777X en raison de problèmes de certification, une pause s'accompagnant d'un nouveau surcoût de 1,5 milliard de dollars.

En repli de 12% mardi sur fond d'inquiétudes que son patron Elon Musk vende des actions pour financer son rachat de Twitter, Tesla a rebondi de 0,6%.

(version française Jean Terzian)