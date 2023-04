par Lewis Krauskopf, Sruthi Shankar et Ankika Biswas

19 avril (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, avec des mouvements à la marge, alors que les investisseurs ont digéré des résultats d'entreprises contrastés, les gains des entreprises de technologie médicale ayant été atténués notamment par le repli des valeurs technologiques Netflix et Tesla.

L'indice Dow Jones a cédé 0,23%, ou 79,62 points, à 33.897,01 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 0,35 point, soit 0,01%, à 4.154,52 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 3,81 points (0,03%) à 12.157,23 points.

Alors qu'a débuté la saison des résultats, attendue tiède par les investisseurs, les principaux indices de Wall Street sont globalement restés stables au cours des dernières séances.

"Les résultats d'entreprises sont vus comme étant principalement des informations spécifiques aux entreprises et non pas des informations de marché. Si cela préserve un certain calme pour l'heure, alors que l'échantillon des résultats publiés est assez faible, c'est positif", a commenté Art Hogan, stratégiste en chef chez B Riley Wealth.

Déjà en repli la veille, l'indice de volatilité CBOE, considéré comme un indicateur du niveau de peur à Wall Street, a reculé durant la séance à un plus bas depuis novembre 2021.

Les investisseurs scrutent dans les résultats trimestriels les signes potentiels d'une hausse des coûts opérationnels des entreprises sous l'effet de l'inflation, ainsi que l'impact sur la consommation, dans un contexte de craintes d'un creux de l'économie américaine.

Il est attendu que les entreprises du S&P-500 publient des résultats trimestriels en baisse de 4,8% sur un an, selon des données IBES de Refinitiv.

Côté valeurs, Netflix a reculé de 3,2% après avoir fait part mardi après-clôture de prévisions pour le deuxième trimestre inférieures aux attentes, pesant sur le S&P-500.

Le géant du divertissement Walt Disney, l'un des rivaux de Netflix dans le secteur du streaming, s'est aussi replié, de 2,2%.

Tesla, qui publiait ses résultats après-clôture, a reculé de 2% à la suite d'une nouvelle baisse de prix de ses véhicules aux Etats-Unis cette année.

Parmi les mouvements à noter dans le secteur de la santé, la hausse de 7,8% d'Abbott Laboratories dans le sillage de l'annonce de la reprise de la plupart des procédures médicales non-urgentes, trois ans après le début de la pandémie de COVID-19.

Intuitive Surgical a bondi de 10,9% après avoir publié un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriel supérieurs aux attentes. (version française Jean Terzian)