Point marchés-Wall Street en ordre dispersé après les "minutes" de la Fed

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires * Le Dow Jones cède 0,26%, le S&P-500 perd 0,16% et le Nasdaq gagne 0,13% par David French NEW YORK, 22 février (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, seul le Nasdaq terminant dans le vert, alors les investisseurs ont privilégié la prudence après la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed), en dépit de l'absence de surprise sur la politique monétaire de celle-ci. L'indice Dow Jones a cédé 0,26%, ou 84,50 points, à 33.045,09 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 6,29 points, soit 0,16%, à 3.991,05 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 14,77 points (0,13%) à 11.507,07 points. Publiées dans l'après-midi, les "minutes" de la réunion de politique monétaire de la Fed conclue le 1er février montrent que "presque tous" les responsables de la banque centrale américaine étaient favorables à un ralentissement des hausses des taux, avec un relèvement de 25 points de base. Des éléments de ce compte-rendu ont alimenté l'idée que l'inflation élevée restait un facteur clé dans l'orientation de la politique monétaire de la Fed et que celle-ci pourrait décider de hausses de taux supplémentaires pour parvenir à contrôler l'inflation. Il ne s'agit pas vraiment d'une surprise, au regard des commentaires effectués ces dernières semaines par les gouverneurs de la banque centrale américaine. Ainsi, les principaux indices de Wall Street ont peu évolué dans la foulée de la publication de ces "minutes", après avoir connu un début de séance en dents de scie. Le S&P-500 et le Dow Jones se sont toutefois affaiblis au cours de la dernière heure, revenant dans le rouge, dont le Nasdaq s'est extirpé de peu pour éviter une quatrième séance consécutive de déclin. D'après Ed Moya, analyste chez OANDA, "il est évident que la Fed est déterminée à poursuivre sa campagne de hausses des taux, et elle va le faire alors même que grandit le risque d'une récession". "C'est pour cela que, après avoir digéré les 'minutes', les marchés se sont un peu affaiblis", a-t-il déclaré. Le repli de Wall Street a été toutefois moins marqué que la veille, la séance de mardi s'étant terminée par le plus important recul des trois principaux indices depuis le début de l'année. Après les secousses de l'an dernier en marge du resserrement de la politique monétaire de la Fed face à l'inflation, la bourse de New York a rebondi en janvier sur fond d'espoir que la campagne de hausses des taux agressives touche à sa fin. Mais la volatilité a fait son retour ce mois-ci, les marchés financiers s'attendant à des taux plus élevés plus longtemps, avec la crainte de voir l'inflation perdurer. La plupart des secteurs majeurs du S&P-500 ont décliné lors de la séance, au premier rang desquels l'énergie et l'immobilier. * Le rappel de la séance en Europe: * A SUIVRE jeudi : (version française Jean Terzian)

© Reuters 2023 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR (AUD/USD) -0.89% 0.68021 1.40% BRITISH POUND / US DOLLAR (GBP/USD) -0.59% 1.2041 -0.47% CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR (CAD/USD) -0.22% 0.7372 0.69% EURO / US DOLLAR (EUR/USD) -0.44% 1.0603 -0.47% INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) 0.01% 0.012076 0.03% NASDAQ COMPOSITE 0.13% 11507.07 9.80% NEW ZEALAND DOLLAR / US DOLLAR (NZD/USD) -0.01% 0.6216 -1.47%