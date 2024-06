par Chibuike Oguh

NEW YORK, 6 juin (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, seul le Dow Jones s'inscrivant dans le vert alors que le S&P-500 et le Nasdaq ont marqué de légers replis après leurs records de la veille, les investisseurs ayant adopté une position prudente avant la publication vendredi d'un rapport clé sur l'emploi.

L'indice Dow Jones a pris 0,20%, ou 78,84 points, à 38.886,17 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 1,07 point, soit 0,02%, à 5.352,96 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 14,78 points (0,09%) à 17.173,12 points.

S'ils ont débuté la journée en hausse dans le sillage de leurs gains de la veille, établissant de nouveaux records en séance, le S&P-500 et le Nasdaq ont marqué le pas sous l'effet du recul des valeurs technologiques, pour finalement terminer à la marge dans le rouge.

Alors que les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont progressé, semblant confirmer que le marché du travail n'est plus autant sous tension comme l'ont suggéré de récentes données, les investisseurs attendent le rapport du département américain du Travail pour disposer d'un panorama plus complet.

Il s'agit d'un élément crucial dans l'optique de voir la Réserve fédérale américaine (Fed) opérer un virage dans sa politique monétaire. Pour sa part, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé jeudi sa première baisse des taux depuis 2019.

Evoquant la séance du jour, Bill Strazzullo, stratégiste en chef de Bell Curve Trading à Boston, a noté une "forme de pause" avant les données de vendredi sur l'emploi.

"Ce n'est pas inhabituel", a-t-il ajouté. "Nous avons eu une grosse journée hier, les gens se sont aujourd'hui positionnés" avant le rapport sur le marché du travail.

D'après FedWatch de CME, les traders misent actuellement à 68% sur une baisse des taux en septembre, un pourcentage en nette hausse par rapport à la semaine précédente. Ils anticipent deux baisses au total cette année, selon des données LSEG.

Wall Street a été portée depuis le début de l'année par les poids lourds de l'intelligence artificielle (IA), au premier rang desquels Nvidia, sur fond d'engouement croissant des investisseurs pour le secteur.

Après avoir détrôné la veille Apple au rang de deuxième plus importante capitalisation boursière mondiale, Nvidia a perdu jeudi 1,1% et est redescendu à la troisième place.

Parmi les secteurs majeurs, les services publics et l'industrie ont reculé et, comme les technologies, pesé sur le S&P-500.

Côté valeurs, à noter, la hausse de 4,8% de Lululemon Athletica qui a publié un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux attentes.

Le fabriquant chinois de véhicules électriques NIO a fini en baisse de 6,8% après avoir fait état d'une perte trimestrielle.

Five Below a plongé de 10,6% après avoir dégradé sa prévision annuelle de ventes.

