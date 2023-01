Point marchés-Wall Street en ordre dispersé avec des résultats mitigés

*

Le Dow Jones gagne 0,31%, le S&P-500 perd 0,07% et le Nasdaq recule de 0,27%

par Stephen Culp

NEW YORK, 24 janvier (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi à l'issue d'une journée tumultueuse, alors qu'une série de résultats trimestriels contrastés ont atténué la dynamique positive des derniers jours et que le début de la séance a été perturbé par un problème technique ayant affecté des dizaines de titres.

L'indice Dow Jones a gagné 0,31%, ou 104,04 points, à 33.733,96 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 2,86 points, soit 0,07%, à 4.016,95 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 30,14 points (0,27%) à 11.334,27 points.

Une enquête a été ouverte par la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain, sur l'incident technique qui a affecté plus de 80 titres et provoqué une confusion sur les cours initiaux.

Les trois principaux indices de Wall Street ont longtemps effectué de légers mouvements en dents de scie, sans s'orienter véritablement à la hausse ou à la baisse. Seul le Dow Jones s'est finalement installé dans le vert.

Alors que le géant Microsoft publiait ses résultats après la clôture, la saison des résultats bat son plein cette semaine. Parmi les 72 entreprises du S&P-500 ayant désormais communiqué les leurs, 65% ont battu le consensus.

Les analystes anticipent en moyenne une baisse des bénéfices trimestriels de 2,9% sur un an, alors que le consensus ressortait à -1,60% au 1er janvier, selon des données Refinitiv.

Il est attendu que la Réserve fédérale américaine (Fed) "décortique les résultats et évalue la situation de l'économie, étant donné la question des hausses des taux, entre autres", a commenté Tim Ghriskey, stratégiste de portfolio chez Ingalls & Snyder, à New York.

"Nous nous rapprochons du point où la Fed constatera suffisamment de progrès dans la lutte contre l'inflation pour stopper les hausses (des taux) et c'est pour cela que les marchés ont réagi positivement dernièrement", a-t-il dit.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, l'industrie a progressé tandis que les services de communication ont terminé dans le rouge.

Côté valeurs, Alphabet, maison-mère de Google, a décliné de 2,1% après que le département américain de la Justice a annoncé des poursuites contre le moteur de recherche, lui reprochant des pratiques anticoncurrentielles en matière de publicités en ligne.

Les actions de Lockheed Martin et de Raytheon Technologies ont progressé, respectivement de 1,8% et de 3,3%, après des annonces pourtant opposées: Lockheed Martin a fait part d'une prévision de bénéfice inférieur aux attentes tandis que Raytheon a publié des résultats meilleurs qu'attendu.

