Point marchés-Wall Street en ordre dispersé avec les craintes sur l'inflation

par Caroline Valetkevitch

NEW YORK, 10 mai (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, le S&P-500 et le Nasdaq ayant rebondi après avoir terminé dans le rouge la veille grâce aux gains des valeurs à forte croissance, à l'issue d'une séance en dents de scie sur fond de nervosité des investisseurs avant des données sur les prix à la consommation.

L'indice Dow Jones a cédé 0,26%, ou 84,96 points, à 32.160,74 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 9,81 points, soit 0,25%, à 4.001,05 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 114,42 points (0,98%) à 11.737,67 points.

Les rendements obligataires ont décliné, à l'image des bons du Trésor américain sur dix ans, tombé sous les 3% après avoir atteint un pic de plus de trois ans. Les titres bancaires ont suivi ce mouvement à la baisse.

Les craintes que la Réserve fédérale américaine (Fed) adopte une politique monétaire plus agressive pour contrer la flambée de l'inflation a alimenté la volatilité sur les marchés, en plus d'autres facteurs, géopolitiques notamment.

"Il ne s'agit pas seulement de la Fed qui va relever les taux d'intérêt pour enrayer l'inflation, parce que nous avons vu cela par le passé", a commenté Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management, à Tulsa dans l'Oklahoma.

A ses yeux, les investisseurs sont plutôt préoccupés par un éventail de questions, qu'il s'agisse des taux et de l'inflation, de la guerre en Ukraine, ou encore des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement et des restrictions sanitaires en Chine.

Les investisseurs ont aussi digéré des commentaires de la présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, Loretta Mester, selon laquelle l'économie américaine va connaître des turbulences avec les mesures de la banque centrale pour faire fléchir l'inflation. Elle a prévenu que les responsables de la Fed ne seraient pas dissuadés d'agir par la récente volatilité sur les marchés.

Côté valeurs, Apple a progressé de 1,6% et constitué le principal catalyseur des gains du S&P-500 et du Nasdaq. Le secteur technologique a été l'un des principaux gagnants de la séance parmi les secteurs majeurs du S&P-500.

Pfizer a pris 1,7% à la suite de l'annonce du rachat pour 11,6 milliards de dollars de Biohaven Pharmaceutical Holding, dont le titre a bondi de 68,4%.

Peloton Interactive a chuté de 8,7% après avoir fait état d'un déclin de 23,6% de son chiffre d'affaires trimestriel.

Les investisseurs attendent désormais la publication jeudi des données sur les prix à la consommation aux Etats-Unis, dans lesquelles ils chercheront des indices sur l'inflation.

(version française Jean Terzian)