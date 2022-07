Point marchés-Wall Street en ordre dispersé, inquiétude sur l'inflation

* Le Dow Jones cède 0,46%, le S&P-500 perd 0,30% et le Nasdaq avance de 0,03%

par Stephen Culp

NEW YORK, 14 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, seul le Nasdaq enregistrant une hausse légère, alors que les résultats trimestriels de deux grandes banques américaines et des données pires qu'attendu sur l'inflation ont exacerbé les craintes d'une récession.

L'indice Dow Jones a cédé 0,46%, ou 142,62 points, à 30.630,17 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 11,40 points, soit 0,30%, à 3.790,38 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 3,60 points (0,03%) à 11.251,19 points.

Les trois principaux indices de Wall Street ont plongé en début de séance dans le sillage de la publication des résultats de JPMorgan Chase et Morgan Stanley, les deux banques ayant fait état d'un bénéfice en baisse et prévenu d'un ralentissement économique imminent.

S'ils ont effacé une partie de leurs pertes par la suite, le S&P-500 et le Dow Jones ont terminé dans le rouge pour une quatrième journée consécutive.

"Il y a eu une réponse irrationnelle aux résultats de JPMorgan et Morgan Stanley", a commenté Jay Hatfield, directeur général d'InfraCap à New York.

"Ce n'est pas une surprise que l'investissement bancaire soit faible", a-t-il déclaré. "JPMorgan a prévenu qu'il y a une incertitude sur le marché (...) mais c'est quelque chose de connu".

Les titres de JPMorgan Chase et Morgan Stanley ont décliné, respectivement de 3,5% et 0,4%, entraînant dans leur sillage l'indice bancaire du S&P-500, en baisse de 2,4%.

Un rapport du département américain du Travail publié dans la journée montre que les prix à la production ont connu une hausse plus importante qu'anticipé en juin, des données faisant écho à l'indice des prix à la consommation, communiqué la veille, qui mettent en exergue la flambée de l'inflation.

Les investisseurs ont été un peu rassurées par les commentaires de l'un des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), Christopher Waller, qui s'est dit favorable à une nouvelle hausse des taux d'intérêt de 75 points de base ce mois-ci, sur fond de craintes que la banque centrale adopte une ligne encore plus agressive avec un relèvement de 100 points de base.

Huit des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont fini en baisse, celui des finances marquant le plus fort recul (1,9%).

Côté valeurs, Taiwan Semiconductor Manufacturing a progressé de 2,9% après avoir fait état d'une prévision de chiffre d'affaires très optimiste.

* Le rappel de la séance en Europe:

* A SUIVRE VENDREDI :

(version française Jean Terzian)