Point marchés-Wall Street en ordre dispersé, le Dow Jones et le S&P500 profitent des résultats des distributeurs

* Le Dow Jones gagne 0,71%, le S&P-500 0,19% et le Nasdaq cède -0,19%

* Les ventes d'Home Depot dépassent les attentes

* Walmart anticipe une baisse plus faible de son bénéfice annuel

par Caroline Valetkevitch

NEW YORK, 16 août (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, le Dow Jones et le S&P 500 profitant des bonnes performances de Walmart et Home Depot, alors que le recul des valeurs technologique a pénalisé le Nasdaq.

L'indice Dow Jones a gagné 0,71%, ou 239,57 points, à 34 152,01 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 8,06 points, soit 0,19%, à 4 305,2 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 25,5 points (-0,19%) à 13 102,55 points.

Home Depot a fait état mardi de ventes trimestrielles meilleures que prévues, et Walmart a de son côté déclaré s'attendre à une baisse moins importante de son bénéfice annuel que ce qu'il avait prévu le mois dernier.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans a progressé, pesant sur le secteur des technologies et les autres valeurs à forte croissance.

Après avoir été en difficulté pendant la majeure partie du premier semestre, le marché a rebondi depuis la mi-juin, aidé en partie par des bénéfices meilleurs que prévu des entreprises américaines.

Les investisseurs avaient également l'espoir que les hausses des taux agressives de la Réserve fédérale américaine (Fed) pourraient être atténuées en cas d'impact sur la croissance économique.

"Lorsque vous passez d'un marché baissier à un marché haussier, en particulier lorsque la Fed augmente les taux et que les consommateurs sont inquiets, vous voulez vraiment que les biens de consommation discrétionnaire soient soutenus par l'enthousiasme. Et l'évolution actuelle des valeurs discrétionnaires est positive pour le marché", Quincy Krosby, stratège actions chez LPL Financial.

Le sentiment des investisseurs est toujours baissier, mais plus de manière "apocalyptique", selon l'enquête mensuelle de BofA auprès des gestionnaires de fonds mondiaux publiée mardi.

* Le rappel de la séance en Europe:

* A SUIVRE MERCREDI:

(Avec la contribution de Bansari Mayur Kamdar, Susan Mathew et Anisha Sircar; version française Camille Raynaud)