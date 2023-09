par Noel Randewich et Ankika Biswas

13 septembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi alors que des données montrant une hausse modeste des prix à la consommation en août aux Etats-Unis ont conforté l'hypothèse que la Réserve fédérale (Fed) décidera d'une pause dans sa campagne de hausse des taux lors de sa réunion la semaine prochaine.

L'indice Dow Jones a cédé 0,20% à 34.575,53 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 0,12% à 4.467,44 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,29% à 13.813,59 points.

D'après les données communiquées dans la journée par le département américain du Travail, les prix à la consommation ont connu le mois dernier leur plus forte hausse depuis plus d'un an, sous l'effet du coût de l'essence, mais l'inflation sous-jacente a progressé à son plus faible rythme depuis près de deux ans.

Il est attendu par les traders que la Fed décidera lors de sa réunion de politique monétaire des 19-20 septembre de maintenir ses taux d'intérêt à leur niveau actuel.

Une petite majorité d'entre eux s'attendent aussi à une nouvelle pause en novembre, malgré que l'inflation persistante dans le secteur des services alimente l'hypothèse d'un relèvement des taux dans deux mois.

"Je ne pense pas que la Fed veut provoquer un choc et procéder à une hausse de 25 points de base alors qu'il est attendu qu'elle ne le fera pas, mais des hausses de taux ne sont pas complètement à exclure pour le reste de l'année", a commenté Victoria Fernandez, stratégiste en chef de Crossmark Global Investment.

Des économistes interrogés par Reuters ont dit s'attendre à ce que la Réserve fédérale n'abaisse pas ses taux avant deuxième trimestre 2024.

Alors que les données sur les prix à la production et les ventes au détail aux Etats-Unis, attendues jeudi, pourraient influencer la décision de la Fed, la hausse en séance du secteur des services publics, dit défensif, suggère une certaine nervosité des investisseurs.

Des géants technologiques dont Tesla, Meta Platforms et Amazon ont progressé de plus de 1%. Apple s'est lui replié pour une deuxième séance consécutive, de 1,2%, après avoir dévoilé mardi sa nouvelle gamme d'iPhone dont le prix de base sera inchangé.

Parmi les autres mouvements de valeurs à noter, Citigroup a pris 1,7% après l'annonce d'une réorganisation qui aboutira à des suppressions de poste supplémentaires et simplifiera la structure de direction de la banque.

Les constructeurs chinois de véhicules électriques cotés à New York, Nio et Xpeng, ont chuté alors que la Commission européenne a ouvert une enquête pour déterminer si des droits de douane étaient nécessaires pour réguler les flots de voitures à bas-coût exportés vers l'Europe.

Sprit Airlines a perdu plus de 6% après avoir revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre actuel, citant la hausse des prix du carburant.

(version française Jean Terzian)