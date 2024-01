NEW YORK, 29 janvier (Reuters) - La Bourse de New York a fini sur une petite hausse, lundi, dans un contexte d'attentisme avant la décision de politique monétaire de la Fed prévue mercredi et la publication des résultats de poids lourds de la "tech" qui pourraient enrayer la dynamique haussière à Wall Street. L'indice Dow Jones a gagné 0,59%, ou 224,02 points, à 38.333,45 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 36,96 points, soit 0,76% à 4.927,93 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 172,68 points (1,12%) à 15.628,044.

Microsoft publiera ses trimestriels mardi et les investisseurs anticipent en moyenne une hausse de 15,8% de son chiffre d'affaires.

Seront également communiqués, les résultats d'Alphabet , maison mère de Google. Ceux d'Apple, Meta Platforms, Amazon.com, Exxon Mobil, Chevron, Qualcomm, Merck, Pfizer et Boeing seront connus d'ici la fin de la semaine, alimentant la prudence des marchés.

Sur le marché du pétrole, le WTI s'établissait à $77,0100(-1,28%) et le brent à $82,5500 (-1,17%).

Le dollar évoluait en hausse de 0,06% face à un panier de devises quelques minutes après la clôture de Wall Street, tandis que l'euro s'établissait à 1,0828 dollar (-0,22%).

Sur le marché obligataire, le papier à dix ans a cédé -8 points de base pour s'établir à 4,0797%. Son homologue à cinq ans, a reculé de -7,8 points de base à 3,9826%. (Rédaction de Paris)