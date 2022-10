Point marchés-Wall Street finit dans le rouge, l'inflation résiste 14/10/2022 | 22:34 Envoyer par e-mail :

* Le Dow Jones perd 1,34%, le S&P 2,37% et le Nasdaq 3,08% par Chuck Mikolajczak NEW YORK, 14 octobre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse vendredi, toujours préoccupée par le risque de récession en raison du resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale face à des pressions inflationnistes persistantes. L'indice Dow Jones a cédé 403,89 points, ou 1,34%, à 29.634,83 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 86,84 points (-2,37%), à 3.583,07 points. Le Nasdaq Composite a reculé de 327 points (-3,08%) à 10.321,388 points. Sur la semaine, le S&P a perdu 1,53%, le Dow Jones a gagné 1,18% et le Nasdaq a abandonné 3,11%, selon des données provisoires. Au terme d'une semaine en dents de scies sur les marchés actions, les indices ont ouvert en hausse avant de basculer en territoire négatif après la publication de l'indice de confiance de l'Université du Michigan pour octobre, qui a fait état d'une amélioration moins forte qu'attendu du moral des ménages américains et d'une détérioration de leurs anticipations d'inflation sur un an, à 5,1% contre 4,7% en septembre. "Le scénario selon lequel nous aurions déjà atteint un pic d'inflation n'est pas évident, ce qui déprime le marché", a déclaré Anthony Saglimbene, stratégiste marchés chez Ameriprise Financial. Jeudi, les statistiques de l'inflation aux Etats-Unis ont montré que les prix à la consommation avaient augmenté plus fortement que prévu en septembre et que les pressions inflationnistes sous-jacentes avaient continué de s'intensifier. Les investisseurs ont par ailleurs digéré les premiers résultats trimestriels d'entreprises, principalement ceux des grandes banques, qui ont fait état d'une baisse de leurs bénéfices, toutefois moins forte qu'attendu par les marchés, à l'exception de Morgan Stanley, en deçà des attentes, qui a perdu plus de 5%. JPMorgan (+1,66%), Citigroup (+0,6%) et Wells Fargo (+1,8%) ont en revanche tiré leur épingle du jeu. La chaîne de supermarchés Kroger a chuté de 7,3% après avoir annoncé le rachat de son concurrence Albertsons Companies pour un montant de 24,6 milliards de dollars. Tesla a abandonné 7,5% après des informations de presse selon lesquelles le constructeur de voitures électriques a gelé son projet de production de batteries dans son usine près de Berlin en raison de problèmes techniques. Les analystes s'attendent désormais à une hausse moyenne de 3,6% sur un an des bénéfices des entreprises du S&P 500, au lieu de 11,1% anticipé en juillet, selon les données Refinitiv. * Le rappel de la séance en Europe: * A SUIVRE : (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse)

© Reuters 2022