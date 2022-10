Point marchés-Wall Street finit en baisse malgré l'envolée de Netflix 19/10/2022 | 22:18 Envoyer par e-mail :

* Le Dow Jones cède 0,33%, le S&P-500 perd 0,67% et le Nasdaq -0,85% * Netflix s'envole de plus de 13% PARIS, 19 octobre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, les investisseurs étant restés sur la réserve en ce début de période de résultats. L'indice Dow Jones a cédé 0,33%, ou -99,99 points, à 30.423,81 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu -24,82 points, soit 0,67% à 3.695,16 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de -91,89 points (0,85%) à 10.680,508. Si certains indicateurs de marchés laissent croire à une tendance haussière, de nombreux investisseurs gardent l'oeil rivé sur les chiffres de l'inflation dont le niveau est actuellement bien éloigné de l'objectif fixé par la Fed. "Nous sommes en bear market et la tendance est plutôt à la baisse, essentiellement en raison de l'inflation et il y a des signes qui laissent craindre que le pic n'est pas encore passé", commente Rusty Vanneman d'Orion Advisor Solutions. Aux valeurs, Netflix>, a bondi de 13,09% après avoir annoncé le recrutement de 2,4 millions d'abonnés supplémentaires dans le monde au troisième trimestre, plus du double de ce que prédisait le consensus, et avoir dit qu'il anticipait 4,5 millions de nouveaux souscripteurs d'ici la fin de l'année. En sens inverse, Abbott Laboratories, a plongé de -6,36% après avoir fait part d'une croissance inférieure aux attentes de ses dipositifs médicaux en raison de difficultés d'approvisionnement en Chine et de la vigueur du dollar. Sur le marché du pétrole, le WTI s'établissait à $85,71 (+3,48%) et le brent à $92,25 (+2,45%). Le dollar évoluait en baisse de 0,68% face à un panier de devises quelques minutes après la clôture de Wall Street, tandis que l'euro s'établissait à 0,9773 dollar (-0,80%). Sur le marché obligataire, le papier à dix ans a pris 12,9 points de base pour s'établir à 4,1272%. Son homologue à cinq ans, a avancé de 13,6 points de base à 4,3515%. * Le rappel de la séance en Europe: * A SUIVRE JEUDI : (Rédigé par Nicolas Delame)

© Reuters 2022