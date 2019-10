Point marchés-Wall Street finit en baisse, nervosité sur le commerce

PARIS, 7 octobre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse de 0,3% lundi, les investisseurs se montrant nerveux face aux informations contradictoires sur les chances de succès de la reprise des négociations commerciales entre Washington et Pékin.

L'indice Dow Jones a cédé 95,70 points (-0,36%) à 26.478,02. Le S&P-500, plus large, a perdu 13,34 points, soit 0,45%, à 2.938,67 points. Le Nasdaq Composite a reculé de 26,18 points (-0,33%) à 7.956,29.

De nouvelles discussions de travail sur le commerce entre Washington et Pékin ont débuté lundi à Washington et la Maison blanche a confirmé qu'une réunion à haut niveau aurait lieu jeudi en présence du vice-premier ministre chinois Liu He, du représentant américain au Commerce Robert Lighthizer et du secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.

Ces discussions reprennent à quelques jours de la date prévue du relèvement des droits de douane américains sur des milliers de produits chinois importés.

D'abord dans le rouge à l'ouverture, Wall Street s'est retournée à la hausse après les déclarations de Larry Kudlow, principal conseiller économique de la Maison blanche, qui a dit à Fox News que des progrès étaient "possibles" cette semaine et précisé que l'exclusion des entreprises chinoises des marchés boursiers américains n'était "pas sur la table".

Mais le ministère chinois du Commerce a tempéré en fin de séance les espoirs des marchés en déclarant, selon un reporter de Fox News, qu'un accord serait possible uniquement sur les points sur lesquels Washington et Pékin se sont déjà mis d'accord, le règlement des questions plus délicates étant remis à l'an prochain.

LES INDICATEURS DU JOUR

En Europe, les commandes à l'industrie en Allemagne ont reculé en août et le moral des investisseurs dans la zone euro s'est dégradé plus que prévu ces dernières semaines .

LA SÉANCE EN EUROPE

Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse lundi, profitant des déclarations jugées rassurantes de Larry Kudlow.

À Paris, le CAC 40 affichait en clôture une progression de 0,61% (33,29 points) à 5.521,61 points alors qu'il cédait 0,49% au plus bas du jour. A Londres, le FTSE 100 a gagné 0,59% et à Francfort, le Dax a progressé de 0,7%. L'indice EuroStoxx 50 a pris 0,71%, le FTSEurofirst 300 0,69% et le Stoxx 600 0,71%.

La remontée des cours du pétrole au cours de la journée a profité aux valeurs du secteur (l'indice Stoxx de l'énergie a pris 1,01%) et plusieurs compartiments défensifs comme l'alimentation (+1,02%), les télécommunications (+0,94%) ou la santé (+0,87%) ont également clôturé en hausse.

A la baisse, Publicis a cédé 2,62%, de loin la pire performance du CAC 40, après l'abaissement de la recommandation de Morgan Stanley à "sous-performance".

TAUX

Les rendements des bons du Trésor américain ont repris des couleurs, portés par les adjudications des jours à venir, pour un montant total de 78 milliards de dollars. Le Treasury à deux ans, qui a abandonné la semaine dernière 22,6 points de base, est remonté de 6,4 points, à 1,462%. Le dix ans a gagné 3,9 points de basse, après avoir cédé 15,9 points la semaine dernière.

En Europe, les titres portugais ont surperformé après les résultats des élections législatives de dimanche, remportées par les socialistes du Premier ministre sortant même s'ils n'ont pas de majorité absolue.

CHANGES

Le dollar était orienté à la hausse contre un panier de devises au moment de la clôture à New York, les opérateurs préférant en savoir plus sur le résultat des négociations sino-américaines.

Les cambistes attendent aussi des précisions sur les intentions de la Réserve fédérale. Le président de la banque centrale, Jerome Powell, n'a fait aucun commentaire sur la situation économique lors d'une brève intervention lundi à Salt Lake City. Les marchés se préparent désormais à la publication mercredi du compte rendu détaillé de la réunion de politique monétaire de septembre.

La livre sterling a cédé de nouveau du terrain contre le dollar (-0,3%) en raison des inquiétudes liées au Brexit.

PÉTROLE

Après avoir été longtemps en hausse, les cours du brut ont clôturé en légère baisse sur le marché new-yorkais, les espoirs d'un accord commercial global entre Washington et Pékin s'estompant. La publication d'une enquête d'analystes selon laquelle les stocks américains de pétrole ont augmenté la semaine dernière a en outre pesé sur la tendance. Le contrat novembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 6 cents, soit 0,11%, à 52,75 dollars le baril. Le contrat décembre sur le Brent a cédé 2 cents (-0,03%) à 58,35 dollars.

(Jean-Stéphane Brosse pour le service français)