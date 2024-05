par Abigail Summerville

NEW YORK, 30 mai (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, plombée par le secteur technologique après les prévisions décevantes de Salesforce, tandis que les investisseurs ont aussi pris en compte des données montrant que l'économie américaine a progressé plus lentement qu'attendu au premier trimestre.

L'indice Dow Jones a cédé 0,86%, ou 330,06 points, à 38.111,48 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 31,47 points, soit 0,60%, à 5.235,48 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 183,50 points (1,08%) à 16.737,08 points.

Salesforce a plongé de 19,7% après avoir communiqué mercredi des prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires inférieures aux attentes pour le trimestre en cours, citant la faiblesse des dépenses de ses clients pour ses services d'informatique dématérialisée ("cloud").

Dans son sillage, le secteur technologique a reculé de 2,5% et pesé lourdement sur le S&P-500. Hormis les services de communication, les autres secteurs majeurs du S&P-500 ont terminé dans le vert.

Un rapport du département américain du Commerce montre que l'économie a progressé au premier trimestre moins rapidement qu'anticipé préalablement, sous l'effet d'une révision à la baisse de la consommation notamment.

Une donnée servant de révélateur pour l'inflation a affiché un repli, en amont de la publication vendredi du rapport mensuel sur la consommation personnelle aux Etats-Unis.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont, elles, progressé plus qu'attendu, montrent des données distinctes.

"En temps normal, on s'attendrait à ce que le marché salue à la hausse une révision à la baisse du PIB, parce que cela signale que l'économie se modère, que le boulot de la Fed est terminé et que nous pouvons avoir des baisses des taux", a commenté Mark Hackett, directeur des investissements chez Nationwide.

"Ce n'est pas la réaction que nous avons eu aujourd'hui", a-t-il ajouté. "Je suis donc un peu surpris, mais pas tant que cela, puisqu'après (la hausse) des six dernières semaines, il est plutôt sain et attendu de voir une forme de consolidation".

Les rendements des bons du Trésor américain se sont repliés, alors que les indicateurs du jour ont redonné un peu de crédit à l'hypothèse de voir la Réserve fédérale procéder à une baisse des taux de 25 points de base en septembre. D'après FedWatch, ce les marchés misent à 50,4% sur ce scénario, contre 48,7% avant la publication des données.

Côté valeurs, Dell Technologies a reculé de 5,2% avant la publication de ses résultats trimestriels, après la clôture.

HP a pour sa part bondi de 17% à la suite de la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes.

Tesla a progressé de 1,5% alors que Reuters a rapporté que le constructeur s'apprêtait à enregistrer son logiciel de conduite autonome auprès des autorités chinoises.

Best Buy a pris 13,4% pour avoir battu les prévisions sur son bénéfice pour le trimestre en cours.

