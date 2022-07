Point marchés-Wall Street finit en hausse après les "minutes" de la Fed

* Le Dow Jones gagne 0,23%, le S&P-500 prend 0,36% et le Nasdaq progresse de 0,35%

NEW YORK, 6 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, à l'issue d'une séance en dents de scie, alors que les investisseurs digéraient les indices sur les mesures face à l'inflation de la Réserve fédérale (Fed) dans le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de juin de la banque centrale américaine.

L'indice Dow Jones a gagné 0,23%, ou 69,86 points, à 31.037,68 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 13,69 points, soit 0,36%, à 3.845,08 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 39,61 points (0,35%) à 11.361,85 points.

Alors que Wall Street a connu un premier semestre dans le rouge dans un contexte de flambée de l'inflation, de guerre en Ukraine et de perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, les investisseurs surveillent avec nervosité les mesures de la Fed et l'impact du relèvement des taux d'intérêt sur la croissance de l'économie mondiale.

De nouveaux éléments leur ont été fournis mercredi après-midi, avec la publication des "minutes" de la réunion de politique monétaire de la Fed des 15 et 16 juin, lors de laquelle les responsables de la banque centrale américaine ont décidé d'une hausse de 75 points de base des taux d'intérêt.

Ils ont aussi souligné à nouveau leur volonté de contrôler une inflation croissante, tentant aussi de rassurer alors qu'un scepticisme grandissant entoure la capacité de la Fed à maîtriser la situation.

Les responsables de la Fed ont indiqué leur volonté de procéder en juillet à un relèvement des taux de 50 ou 75 points de base, montre le compte-rendu de la réunion du mois dernier.

Avant la publication des "minutes", les investisseurs disaient s'attendre à une nouvelle hausse de 75 points de base à l'issue de la réunion des 26 et 27 juillet.

Le fait qu'une hausse de 50 points de base reste aussi sur la table suggère que la banque centrale a conscience de l'impact de ses mesures sur la croissance de l'économie.

Wall Street a connu une séance en dents de scie en amont de la publication des "minutes" de la Fed, avant de se stabiliser peu à peu puis de progresser sur la fin.

Huit des onze principaux secteurs du S&P-500 ont terminé dans le vert, au premier rang desquels les technologies . Le secteur de l'énergie a reculé de 1,7% sous l'effet du déclin des prix du pétrole du fait des craintes d'une récession.

Côté valeurs, Uber Technologies et DoorDash ont décliné respectivement de 4,5% et 7,4% après qu'Amazon a annoncé la prise d'une participation dans Grubhub, propriété de Just Eat Takeaway, pour la livraison de repas aux Etats-Unis.

