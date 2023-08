par Shristi Achar A et Noel Randewich

28 août (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse lundi, grâce notamment aux gains enregistrés par 3M et Goldman Sachs, en entame d'une semaine qui sera marquée par des données clé sur l'inflation et l'emploi à même de donner des indications sur la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice Dow Jones a gagné 0,62% à 34.559,98 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 0,63% à 4.433,31 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,84% à 13.705,13 points.

Au cours de la réunion de Jackson Hole (Wyoming), vendredi, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale américaine pourrait devoir relever davantage les taux d'intérêt afin de s'assurer de contrôler l'inflation.

Donnée scrutée par la Réserve fédérale pour évaluer l'inflation, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle est attendu jeudi, à la veille de données sur les emplois non-agricoles.

Huit des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont progressé, au premier rang desquels l'immobilier et les services de communication.

Plusieurs valeurs à forte croissance ont avancé, comme Nvidia, en hausse de 1,78%, et Apple et Alphabet qui ont pris 0,9%.

3M a bondi de 5,2% après être convenu de verser plus de 5,5 milliards de dollars pour régler à l'amiable quelque 300.000 plaintes en justice selon lesquelles le conglomérat a venu à l'armée américaine des bouchons d'oreille de combat défectueux.

Goldman Sachs a progressé de 1,8% dans le sillage de l'accord avec la firme de gestion Creative Planning LLC pour lui vendre une unité de conseil en investissement.

Plusieurs entreprises chinoises cotées à Wall Street, dont JD.com, Baidu et Alibaba, ont pris plus de 2% après que Pékin a réduit de moitié le droit de timbre sur les opérations boursières chinoises afin de relancer son marché d'actions.

Alors que la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a discuté lors d'une visite en Chine des préoccupations concernant les restrictions sur des entreprises technologiques américaines, dont Intel et Micron , les titres des deux fabriquants de semi-conducteurs ont progressé.

(version française Jean Terzian)