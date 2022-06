Point marchés-Wall Street finit en hausse avec les "techs" et l'énergie

* Le Dow Jones gagne 0,80%, le S&P-500 prend 0,95% et le Nasdaq progresse de 0,94%

par Caroline Valetkevitch

NEW YORK, 7 juin (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi pour une deuxième séance consécutive, portée par les gains des autres valeurs technologiques et des titres du secteur de l'énergie, bien que les prévisions décevantes de Target ont pesé sur le secteur de la distribution.

L'indice Dow Jones a gagné 0,80%, ou 264,36 points, à 33.180,14 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 39,25 points, soit 0,95%, à 4.160,68 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 113,86 points (0,94%) à 12.175,23 points.

Le secteur de l'énergie a bondi de 3,1% pour s'établir à un pic depuis 2014, du fait de la flambée des prix du pétrole.

Porté par Apple et Microsoft, le secteur des technologies a augmenté de 1%.

Apple a progressé de 1,8% en dépit de l'accord trouvé au sein de l'Union européenne pour la mise en place d'un chargeur universel pour smartphones et tablettes d'ici à 2024, un projet auquel la firme à la pomme s'oppose.

En parallèle, Target a chuté de 2,3% après avoir annoncé qu'il était contraint d'offrir des remises plus importantes à ses clients et de réduire ses stocks de produits de consommation non-essentiels aux marges élevées.

Les principaux indices de Wall Street ont décliné en début de séance, avant de rebondir.

"De manière générale, les investisseurs se sentent mieux désormais. Mais nous nous trouvons toujours dans un marché en dents de scie comme nous l'avons constaté toute l'année", a commenté Tim Ghriskey, stratégiste chez Ingalls & Snyder à New York, notant que les annonces de Target n'étaient "certainement pas une bonne nouvelle" s'agissant des consommateurs.

Walmart a reculé de 1,2%, de même que le secteur de la distribution du S&P-500 dans son ensemble, en baisse de 1%.

Attendu vendredi, le rapport sur les prix à la consommation aux Etats-Unis devrait montrer que l'inflation est restée élevée en mai.

version française Jean Terzian