par Chibuike Oguh

NEW YORK, 23 avril (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi après la publication de résultats trimestriels solides d'entreprises de premier plan, alors que les investisseurs attendent les résultats des 'Sept Magnifiques' de Wall Street et d'autres valeurs à forte croissance.

L'indice Dow Jones a gagné 0,69%, ou 263,71 points, à 38.503,69 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 59,95 points, soit 1,20%, à 5.070,55 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 245,34 points (1,59%) à 15.696,64 points.

Parmi les entreprises ayant battu les attentes figurent General Motors, qui a aussi relevé mardi ses prévisions annuelles. Le constructeur automobile a fini la séance en hausse de 4,4%.

La saison des résultats s'intensifie cette semaine avec plusieurs géants technologiques, au premier rang desquels Tesla qui communiquait ses résultats après la clôture. Microsoft, Alphabet et Meta Platforms publieront les leurs plus tard cette semaine.

Dix des onze principaux secteurs du S&P-500 ont terminé la séance dans le vert, avec en tête les services de communication et les technologies.

"Les marchés se recentrent à nouveau sur les résultats trimestriels dans un éventail de secteurs, qui ont été solides", a commenté Keith Lerner, codirecteur des investissements chez Truist Advisory Services, à Atlanta.

Des données publiées dans la journée montrent que l'activité des entreprises américaines a ralenti en avril, à un plus bas de quatre mois, sous l'effet d'une demande en déclin, tandis que les taux d'inflation se sont légèrement repliés même si les prix d'intrants ont nettement augmenté - laissant entrevoir une amélioration à venir s'agissant des prix à la consommation.

Les investisseurs attendent la publication, prévue vendredi, du rapport sur la consommation personnelle aux Etats-Unis, que la Réserve fédérale américaine (Fed) considère comme le principal révélateur de l'inflation.

Alors qu'ils anticipaient en début d'année des baisses de taux de 150 points de base au total en 2024, les acteurs du marché misent désormais seulement sur environ 43 points de base, selon des données LSEG.

Parmi les mouvements de valeur à noter, le bond de plus de 11% de Spotify après la publication d'une marge brute ayant dépassé pour la première fois 1 milliard d'euros.

A l'inverse, JetBlue a dégringolé de près de 19% après avoir revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires annuel à la suite d'un premier trimestre décevant.

(Rédigé par Jean Terzian)