Point marchés-Wall Street finit en hausse, portée par les résultats

par Noel Randewich

NEW YORK, 3 août (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette hausse mercredi alors que les prévisions solides de bénéfices annoncées par Paypal et CVS Health ont alimenté la confiance des investisseurs et contribué à porter le Nasdaq à un record depuis début mai.

L'indice Dow Jones a gagné 1,29%, à 32.812,50 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 1,56%, à 4.155,12 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 2,59%, à 12.668,16 points.

Une enquête publiée dans la journée montre que l'activité du secteur des services aux Etats-Unis a rebondi de manière inattendue en juillet, sous l'effet d'une croissance des commandes et de l'impact moindre des goulots d'étranglement et des pressions inflationnistes.

Ces données tendent à renforcer l'hypothèse que l'économie américaine n'est pas en récession, en dépit d'une production industrielle en net repli au cours du premier semestre.

La saison des résultats, globalement supérieure aux attentes, s'est poursuivie de manière positive avec des sociétés dont PayPal et CVS Health qui ont contribué à renforcer le moral des investisseurs.

Wall Street a récemment enregistré des pertes sur fond d'inquiétudes liées à la flambée de l'infation, de la hausse des taux d'intérêt et d'une économie au ralenti.

"Nous voyons beaucoup de résultats meilleurs que craint, et c'est suffisant à l'heure actuelle", a commenté Sahak Manuelian, directeur du trading chez Wedbush Securities, à Los Angeles.

Il a attribué aussi ce rebond à Wall Street à l'idée grandissante parmi les investisseurs que la Réserve fédérale américaine (Fed) a effectué l'essentiel du resserrement de sa politique monétaire pour lutter contre l'inflation.

Le nombre de nouvelles commandes de produits fabriqués aux Etats-Unis a augmenté de manière solide en juin, selon des données communiqués dans la journée, et les entreprises ont investi davantage qu'anticipé pour se procurer des équipements, soulignant la résistance du secteur manufacturier.

Dix des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont progressé, avec en tête les technologies de l'information.

Côté valeurs, les géants technologiques Apple et Amazon ont progressé de près de 4%, et Meta de 5,4%.

PayPal a grimpé de près de 10% après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel et fait savoir que l'investisseur activiste Elliott Management détenait une participation de plus de 2 milliards de dollars.

CVS Health a gagné 6,3% à la suite de la publication de résultats trimestriels solides et de prévisions revues à la hausse.

Moderna a bondi d'environ 16% dans le sillage de l'annonce d'un programme de rachat d'actions.

(version française Jean Terzian)