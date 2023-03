par Chuck Mikolajczak

NEW YORK, 2 mars (Reuters) - La Bourse de New York a clôturé dans le vert jeudi après un reflux des rendements obligataires de leurs plus hauts du jour à la suite de propos d'un membre de la Fed en faveur d'une hausse modérée des taux de la banque centrale américaine.

L'indice Dow Jones a pris 341,73 points, soit 1,05%, à 33.003,57 points, le S&P 500 a gagné 29,96 points, soit 0,76%, à 3.981,35 points et le Nasdaq Composite 83,50 points, ou 0,73%, à 11.462,98 points.

Raphael Bostic, président de la Réserve fédérale d'Atlanta rangé dans le camp des "faucons" de la Fed, s'est prononcé pour une augmentation des taux "lente et régulière", ajoutant que l'impact du resserrement monétaire actuel pourrait n'être tangible qu'au printemps.

Le rendement des bons du Trésor à dix ans, qui venait d'atteindre son plus haut niveau en quatre mois à 4,091% après une nouvelle baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage, témoignant d'un marché du travail dynamique, a reflué à 4,064%.

Les indicateurs sur l'emploi et les prix à la consommation des prochains jours permettront aux investisseurs de se faire une idée plus précise des intentions de la Fed lors de sa réunion de politique monétaire des 21 et 22 mars. Les marchés anticipent une hausse de 25 points de base.

Côté valeurs, Tesla a chuté de 5,85% après une journée de présentation aux investisseurs jugée décevante.

Le fabricant de logiciels Salesforce a bondi de 11,5% après une prévision de chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieure aux attentes et l'annonce d'un doublement du montant d'une opération de rachat d'actions.

La chaîne de grands magasins Macy's a également profité de la publication de résultats meilleurs que prévu pour le trimestre des fêtes de fin d'année en prenant plus de 11%.

(version française Jean-Stéphane Brosse)