par Caroline Valetkevitch

NEW YORK, 30 mars (Reuters) - La Bourse de New York a fini en légère hausse jeudi dans le sillage des gains enregistrés par les grandes valeurs technologiques, tandis que le secteur bancaire s'est replié, à la veille de la publication de données importantes sur l'inflation.

L'indice Dow Jones a gagné 0,43%, ou 141,43 points, à 32.859,03 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 23,02 points, soit 0,57%, à 4.050,83 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 87,24 points (0,73%) à 12.013,47 points.

En rebond plus tôt cette semaine, les titres des banques régionales ont reculé après que l'administration du président Joe Biden a proposé dans la journée des mesures pour renforcer l'encadrement des banques de taille moyenne afin d'atténuer les risques d'une crise du secteur à l'avenir.

Ainsi, le secteur des finances a été le seul des principaux secteurs du S&P-500 à terminer la séance dans le rouge, en baisse de 0,3%. La faillite ce mois-ci de deux banques régionales a provoqué des secousses dans le secteur et fait craindre une crise financière plus large.

Le secteur technologique a progressé de 1,1%, confirmant sa hausse solide sur la période janvier-mars (environ +20% à une journée de la fin du trimestre) et contribuant à la performance du S&P-500.

Des indicateurs économiques ont alimenté l'hypothèse d'une politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) moins agressive, alors que les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont augmenté plus qu'attendu et que la croissance du produit intérieur brut (PIB) américain est ressortie en lecture finale plus faible qu'en lecture préliminaire (2,6% contre 2,7%).

Les investisseurs attendent l'enquête mensuelle sur la consommation aux Etats-Unis, dont la publication est prévue vendredi, pour tenter de déterminer la direction que pourrait prendre la Fed dans sa campagne de hausse des taux. Les précédentes données avaient montré une nette accélération des dépenses des consommateurs en janvier.

* Le rappel de la séance en Europe:

* A SUIVRE vendredi :

(version française Jean Terzian)