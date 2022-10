Point marchés-Wall Street finit en ordre dispersé, Meta Platforms déçoit 27/10/2022 | 22:25 Envoyer par e-mail :

* Le Dow Jones gagne 0,61%, le S&P-500 -0,57% et le Nasdaq -1,63% PARIS, 27 octobre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, les investisseurs se montrant rassurés par l'annonce d'un rebond plus marqué qu'attendu de l'économie américaine au troisième trimestre mais déçus les prévisions peu encourageantes de Meta Platforms qui ont pesé sur les valeurs technologiques. L'indice Dow Jones a gagné 0,61%, ou 194,17 points, à 32 033,28 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 21,73 points, soit -0,57%, à 3.808,87 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 178,32 points (-1,63%) à 10 792,68 points. Le produit intérieur brut (PIB) américain a augmenté de 2,6% en rythme annualisé sur la période juillet-septembre après une contraction de 0,6% au deuxième trimestre. Autre statistique du jour, les inscriptions au chômage ont légèrement augmenté aux Etats-Unis lors de la semaine au 22 octobre, à 217.000 contre 214.000 la semaine précédente, selon les données du département du Travail. VALEURS Côté valeurs, Meta Platforms, la maison-mère de Facebook, a plongé de près de 25% après avoir présenté mercredi un tableau pessimiste de ses perspectives à court terme. * Le rappel de la séance en Europe: * A SUIVRE (demain/jour) : (Reportage Matthieu Protard)

© Reuters 2022