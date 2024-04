par Chibuike Oguh

1er avril (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi, le S&P 500 et le Dow Jones étant à la baisse, les investisseurs s'inquiétant du calendrier des baisses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et après que des données manufacturières plus élevées que prévu ont fait grimper les rendements du Trésor.

L'indice Dow Jones a cédé 0,60%, ou -240,52 points, à 39.566,85 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu -10,58 points, soit 0,20% à 5.243,77 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 17,37 points (0,11%) à 16.396,832.

L'Institute for Supply Management (ISM) a déclaré que son indice PMI manufacturier est ressorti à 50,3 le mois dernier contre 47,8 en février, passant pour la première fois au-dessus de 50 depuis septembre 2022.

Le rendement des Treasuries à dix ans a atteint un pic en deux semaines, dans la foulée de la publication de l'indice manufacturier. (Version française Zhifan Liu)