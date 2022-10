Point marchés-Wall Street finit en ordre dispersé avant les chiffres de l'inflation et la saison des résultats 11/10/2022 | 22:30 Envoyer par e-mail :

* Le Dow Jones gagne 0,12%, le S&P-500 -0,69% et le Nasdaq -1,10% PARIS, 11 octobre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi dans un marché très volatile avant les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et le début de la saison des résultats trimestriels. L'indice Dow Jones a gagné 0,12%, ou 36,31 points, à 29 239,19 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 24,86 points, soit -0,69%, à 3.587,53 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 115,91 points (-1,10%) à 10 426,19 points. Avant les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et alors qu'approche la saison des résultats trimestriels outre-atlantique, la séance a été marquée par une forte volatilité. Le S&P 500 et le Nasdaq ont fini en baisse après que la Banque d'Angleterre a indiqué qu'elle ne soutiendrait le marché obligataire du pays que pendant trois jours supplémentaires, alimentant à la nervosité du marché. "Ce qui a provoqué le dernier repli, c'est l'annonce que la Banque d'Angleterre allait cesser de soutenir le marché des obligations britanniques dans trois jours", a déclaré Randy Frederick, directeur général des opérations et des produits dérivés chez Charles Schwab. Le Fonds monétaire international (FMI) a de son côté abaissé mardi sa prévision de croissance mondiale 2023 pour intégrer les tensions liées à la guerre en Ukraine, à l'inflation et à la remontée des taux d'intérêt, en soulignant que la situation pourrait nettement se détériorer. VALEURS Côté actions, c'est le titre Amgen Inc qui s'est distingué. L'action a fini en hausse après le relèvement de recommandation de Morgan Stanley, donnant un coup de fouet au Dow Jones. * Le rappel de la séance en Europe: * A SUIVRE (mercredi) : (Reportage Matthieu Protard)

