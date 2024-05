par David French

NEW YORK, 8 mai (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, seul le Dow Jones ayant terminé en hausse, en l'absence d'un catalyseur lors de la séance et alors que la dynamique générée par l'optimisme sur un virage accommodant dans la politique de la Réserve fédérale américaine (Fed) s'est essoufflée.

L'indice Dow Jones a gagné 0,44%, ou 172,13 points, à 39.056,39 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 0,03 point, à 5.187,67 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 29,80 points (0,18%) à 16.302,76 points.

Le Dow Jones a terminé dans le vert pour la sixième séance consécutive et s'est établi au-dessus du seuil de 39.000 points pour la première fois en cinq semaines.

A l'inverse, la série de hausses du S&P-500 a pris fin après quatre journées, sous l'effet notamment du repli d'Uber qui a fait part d'une perte trimestrielle inattendue et d'une prévision décevante. La plateforme de VTC a perdu 5,7%, l'une des plus fortes baisses du jour sur le S&P-500.

Plusieurs valeurs à forte croissance, dont Nvidia, Amazon et Alphabet, ont décliné en parallèle à la remontée du rendement des bons du Trésor américain sur dix ans.

Tesla a perdu 1,7% après que Reuters a rapporté que la justice américaine se penchait sur une possible fraude commise par le constructeur de véhicules électriques en transmettant des informations trompeuses à ses investisseurs et ses clients à propos des fonctionnalités de conduite autonome.

La hausse des rendements obligataires a atténué l'optimisme provoqué par la solidité des résultats trimestriels des entreprises et par des données moins élevées qu'attendu sur le marché du travail américain, lesquelles ont rassuré s'agissant des perspectives pour les taux d'intérêt.

Alors que la saison des résultats touche à sa fin et que les indicateurs sont rares cette semaine, les investisseurs attendent désormais le rapport sur les prix à la consommation, la semaine prochaine, pour disposer de nouveaux éléments sur l'inflation.

Les traders misent actuellement à 67% sur une baisse des taux de 25 points de base en septembre, selon Fedwatch de CMEGroup, contre 54% une semaine plus tôt.

La présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, a déclaré mercredi que la politique monétaire actuelle ralentissait l'économie d'une manière selon elle nécessaire pour ramener l'inflation à l'objectif de 2%.

Parmi les onze secteurs majeurs du S&P-500, seuls quatre ont progressé, dont les services publics qui ont enregistré leur 14e hausse en 16 séances. L'immobilier a subi l'une des principales baisses.

Côté valeurs, à noter, le repli de 2,2% d'Intel à la suite d'un avertissement sur ses ventes lié à la révocation par l'administration américaine de certaines licences d'exportation vers la Chine.

Tripadvisor a chuté de 28,7%, du jamais-vu en une séance pour le groupe, après avoir écarté l'hypothèse d'une vente dans l'immédiat et publié une perte trimestrielle inattendue.

